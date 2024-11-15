Японская принцесса Юрико Микаса скончалась

Принцесса Японии Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года. Она с марта этого года находилась на лечении в больнице Святого Луки в Тюоке, Токио.

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Cмертm принцессы, как передает национальный вещатель страны, официально подтвердило Агентство императорского дома Японии. Таким образом, императорская семья теперь состоит из 16 человек, включая императора.

Принцесса Юрико была госпитализирована в марте этого года из-за инфаркта и аспирационной пневмонии. Уже за первые 10 дней лечения медики избавились от симптомов пневмонии у принцессы, после чего ее перевели из отделения интенсивной терапии в общую палату. При этом принцесса Юрико оставалась без сознания.

В начале сентября Агентство Имперского дома объявило, что функции всего тела принцессы ухудшаются. В свою очередь, родственники принцессы сообщали, что мозг Юрико Микасы работает, хотя женщина и остается без сознания. В частности, принцесса слышала разговоры вокруг нее и реагировала на них.

11 ноября в больнице Святого Луки сообщили о массовом отказе органов принцессы. Юрико Микаса скончалась в 6:32 утра (по местному времени) 15 числа.

Япония - унитарная парламентская монархия. Но высшим органом власти является парламент, император Японии является лишь формальным главой государства. Согласно действующей Конституции, императорский дом является "символом Японского государства и единства японской нации". Император выполняет только церемониальные функции и все свои действия в политической сфере обязан согласовывать с правительством – высшей исполнительной властью страны.

Император и императорский дом даже ограничены в своих имущественных правах.

Юрико Микаса была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито, дедушки нынешнего императора Нарухито. Таким образом, принцесса Микаса была женой своего троюродного брата.

Брак был заключен в 1941 году. Супруги прожили вместе 75 лет, но в 2016 году принц Микас умер. Ему тогда было 102 года. У принца и принцессы было пятеро детей, двое из которых живы до сих пор. Принцесса Микаса была почетным президентом различных благотворительных организаций, а также активно участвовала в работе японского общества "Красный Крест".

Как сообщал OBOZ.UA, в Японии избрали нового премьера. На должность был назначен бывший министр обороны Сигер Исиб (его избрали председателем правящей Либерально-демократической партии).

Его предшественник Фумио Кишида заявил, что уходит в отставку из-за общественного недовольства политическими скандалами и ростом стоимости жизни.

При этом Кишида успел провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили ситуацию с энергетикой в Украине и договорились о новой энергетической помощи Токио.

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