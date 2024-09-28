В Японии выбрали нового премьера: что известно о преемнике Фумио Кишиды

Новым премьер-министром Японии станет бывший министр обороны Сигеру Исиба. Его избрали глаовй правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а новую должность он займет после того, как 1 октября его утвердит парламент.

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Об этом сообщает Kyodo News. Исиба, также занимавший пост генерального секретаря партии, получил 215 из 409 голосов.

67-летний Исиба является экспертом в области политики, он хорошо разбирается в обороне, сельском хозяйстве и региональном возрождении. Заменив на должности Фумио Кишиду, он сформирует новый кабинет министров.

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает только в октябре 2025 года. Однако ожидается, что новый премьер объявит досрочные выборы.

Что известно о новом премьере

После окончания университета Кейо Исиба работал в финансовой сфере, прежде чем прийти в политику после смерти отца.

Сигеру Исиба был членом Палаты представителей с 1986 года, занимал должность министра обороны с 2007 по 2008 год и министра сельского, лесного хозяйства и рыболовства с 2008 по 2009 год. Также он являлся генеральным секретарем ЛДП с 2012 по 2014 год.

Политик известен как "гунджи отаку" (военный фанат) и имеет большой интерес к военным делам. Он имеет опыт, связанный с системами вооружений, правовыми вопросами обороны, а также увлекается строительством и рисованием моделей самолетов и кораблей.

Исиба выступает за уменьшение зависимости Японии от США, что, по мнению аналитиков, может осложнить отношения с Вашингтоном. Он также поддерживает создание азиатской версии НАТО и неоднократно говорил, что это "неотложный вопрос".

По его мнению, Японии нужен собственный эквивалент Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, чтобы защитить свои многочисленные острова. Он также выступал за разрешение супружеским парам иметь отдельные фамилии и легализацию однополых браков в Японии.

В должности премьера Исибе предстоит объединить разъединенную партию, бороться с ростом стоимости жизни, эскалацией геополитической напряженности с Китаем и потенциальным возвращением Дональда Трампа в Белый дом США.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что намерен уйти в отставку. Глава правительства пояснил, что принял такое решение из-за общественного недовольства политическими скандалами и ростом стоимости жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, Кишида еще успел провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили ситуацию с энергетикой в Украине и договорились о новой энергетической помощи от Токио.

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