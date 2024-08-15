Премьер-министр Японии объявил об отставке: какие вызовы будут ждать его преемника

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил намерен уйти в отставку в следующем месяце. Глава правительства объяснил, что принял такое решение из-за общественного недовольства политическими скандалами и ростом стоимости жизни.

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В сентябре правящая Либерально-демократическая партия проведет голосование, в ходе которого выберет нового премьера. Об этом сообщает Reuters.

Кисида заявил, что политика не может функционировать без общественного доверия, поэтому он принял решение не баллотироваться на переизбрание в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии. Рейтинги действующего премьер-министра упали после его вступления в должность в 2021 году на фоне разоблачений связей правящей партии с противоречивой "Церковью объединения".

Кроме того, популярность Кисиды пошатнулась, когда всплыла информация о тайном фонде из незарегистрированных политических пожертвований, сделанных на мероприятиях по сбору средств для Либерально-демократической партии. Также премьер столкнулся с общественным недовольством, поскольку заработные платы не поспевали за ростом стоимости жизни.

Стоит отметить, что его преемнику на посту премьер-министра предстоит решить задачу восстановления доверия общественности к партии и решить проблемы роста стоимости жизни, эскалации геополитической напряженности в отношениях с Китаем и возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

На решение Кисиды уже отреагировали в США. Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что у него нет сомнений в том, что кто бы ни сменил Кисиду, Соединенные Штаты продолжат углублять союз и партнерство с Японией.

Находясь на посту главы японского правительства Кисида отошел от прежней экономической политики, отказавшись от корпоративной экономики, ориентированной на прибыль, и сосредоточившись на повышении доходов домохозяйств, в том числе за счет повышения заработной платы и поощрения владения акциями. В июле Банк Японии неожиданно повысил процентные ставки на фоне усиления инфляции, что способствовало нестабильности фондового рынка и резкому росту курса иены.

По словам главного стратега по Японии в Mizuho Securities в Токио Сёки Омори, отставка Кисиды может означать ужесточение фискальных и денежно-кредитных условий в зависимости от будущего премьера. Аналитик уверен, что акции многих компаний пострадают.

Бывший министр обороны Сигэру Исиба уже выдвинул свою кандидатуру вместо Кисиды. Он заявил, хотел бы "исполнить свой долг", если получит достаточную поддержку. Среди других потенциальных претендентов упоминаются министр иностранных дел Ёко Камикава, министр цифровых технологий Таро Коно и бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Напомним, Япония ввела торговые ограничения для китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России против Украины. Новые санкции также направлены против компаний в Индии, Казахстане и Узбекистане.

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