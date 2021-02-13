Японию сотрясло сильнейшее землетрясение: есть угроза цунами. Видео

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 – толчки ощущались в столице страны Токио, объявлена угроза цунами.

Эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима, сообщил сайт Volkano Discovery (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По сообщениям местных СМИ, пострадали восемь человек. Информации о погибших или разрушениях нет. Без электричества остались почти миллион домов на северо-востоке Японии.

Нештатных ситуаций на японской АЭС "Фукусима-1" не зафиксировано, пишет ТАСС со ссылкой на компанию – оператор станции Tokyo Electric Power.

За последние 30 дней в Японии зарегистрировали два землетрясения магнитудой 7,0 или выше, 10 – между 5,0 и 6,0, 53 землетрясения между 4,0 и 5,0, 184 – между 3,0 и 4,0 и 291 землетрясение между 2,0 и 3,0, говорится в сообщении.

Нынешнее стихийное бедствие произошло в том же районе, что сильнейшее в истории страны землетрясение и последовавшее за ним цунами 11 марта 2011 года, когда пострадала АЭС "Фукусима".

Напомним, что землетрясение 2011 года магнитудой от 9,0 до 9,1 у острова Хонсю и последовавшее за ним цунами унесло жизни более 19 тыс. жителей Японии. Из-за аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" около 160 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Нештатная ситуация на АЭС привела к остановке подачи электричества, что вызвало ряд аварий, сопровождавшихся утечкой радиации в воду и почву.

Как сообщил OBOZREVATEL, в субботу, 13 февраля, недалеко от столицы Армении Еревана примерно в 15:29 по местному времени произошло сильное землетрясение.

Толчки ощущались в течение нескольких секунд. Жители многоэтажек вышли на улицу, опасаясь, что они повторятся.