Возле Еревана произошло сильное землетрясение: жители выбегали на улицы. Фото и видео

В субботу, 13 февраля, недалеко от столицы Армении Еревана примерно в 15:29 по местному времени произошло сильное землетрясение.

Толчки ощущались на протяжении нескольких секунд, пишет "Sputnik". Жители многоэтажек вышли на улицу, опасаясь, что землетрясение повторится.

В Ереване сразу после толчков начались проблемы с интернетом и мобильной связью.

По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 4,7, его центр находился на глубине двух км. Эпицентр толчков был в 13 км от Еревана.

В то же время, в МЧС Армении сообщили, что эпицентр толчков находился в восьми километрах к юго-востоку от Еревана. Мощность в эпицентре составила 6-7 баллов, пишет "Sputnik" в Telegram.

В некоторых квартирах в Ереване после землетрясения стены покрылись трещинами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что, по предварительным данным, разрушений в результате землетрясения нет, пострадал один человек.

"В общине Эребуни Еревана был поврежден самодельный дом, легкое ранение получил один гражданин. Облицовочная плитка упала в нескольких местах. По предварительным данным, жертв нет", – написал премьер.

Неделю назад, 5 февраля, в Армении возле поселка Шоржа произошло еще одно землетрясение. На глубине 10 км его магнитуда составила 4,7, а в эпицентре сила достигала 6-7 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе России и Монголии 11 января произошло мощное землетрясение.