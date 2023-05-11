'Я полиции не боюсь': 9 мая в Берлине россияне нападали на людей с украинскими флагами. Видео

В немецком Берлине у Мемориала советским воинам россияне напали на людей с украинской символикой. В частности, агрессивно настроенный мужчина требовал убрать украинский флаг.

Видео дня

Видео, снятое Мартином Леженом, опубликовали украинские Telegram-каналы. Инцидент произошел 9 мая, когда россияне отмечают день победы в Великой отечественной войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сними, пожалуйста, сними (сине-желтый флаг. – Ред.)! Я полиции не боюсь!" – кричал агрессивно настроенный мужчина.

Другие люди буквально с кулаками набрасывались на всех, у кого видели украинскую символику и называли их "бандерами". После этого фанаты государства-террориста начали скандировать "Россия!" На месте событий немецкая полиция изъяла по меньшей мере один нож.

Напомним: в Москве 9 мая мужчина вышел к метро Тверская с флагом Украины. Его задержали, причем полицейские избили его, а также угрожали возбудить уголовное дело за "экстремизм".

Мужчину отпустили из отделения полиции с протоколом по статье о "дискредитации" российской армии. Активист рассказал, что в участке вместе с ним было еще как минимум три человека, которых полиция задержала из-за желтого и синего цвета в одежде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 мая стало известно, что суд в Берлине снял запрет на развешивание флагов Украины на улицах столицы ФРГ в дни 8 и 9 мая, когда весь мир и Германия, в частности, отмечали День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако запрет на российские триколоры остался в силе;

– после жалобы полиции на решение Админсуда Берлина Высший административный суд города возобновил запрет на российские флаги и символы на мероприятиях, посвященных 8 и 9 мая. Не допускалось вывешивание ни георгиевских флагов и лент, ни русских флагов, ни флага СССР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!