Высший суд Берлина возобновил запрет на российскую и советскую символику 8 и 9 мая

После жалобы полиции на решение Административного суда Берлина (Германия) Высший административный суд города возобновил запрет на российские флаги и символы на мероприятиях, посвященных 8 и 9 мая. Не допускается вывешивание ни георгиевских знамен и лент, ни российских флагов, ни флага СССР.

Видео дня

Как пишет Berliner Zeitung, суд считает, что в нынешнем контексте флаги и символы Российской Федерации "можно понимать как выражение симпатии к войне". Судьи согласились с позицией берлинской полиции о том, что указанные символы могут обозначать "готовность к применению насилия" на фоне продолжающейся агрессивной войны против Украины.

По мнению суда, нельзя разделять празднование окончания Второй мировой войны с фактом того, что в Украине идут боевые действия.

Напомним: перед памятными датами Административный суд Берлина ненадолго отменил запрет на российские флаги и символы, введенный местной полицией. Правоохранители подали на это апелляцию в Высший административный суд Берлина-Бранденбурга. Последний согласился с аргументами полиции и теперь запрет снова в силе.

Правила правоохранителей изначально касались и украинских флагов. Суд этот запрет тоже отменил, однако в полиции решили не подавать жалобу. Таким образом, демонстрация флагов Украины на мероприятиях в Берлине 8 и 9 мая остается разрешенной.

Напомним: ограничения на использование флагов Украины и РФ в целях избежания провокаций уже действовали в столице ФРГ в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере в 18 городах РФ, а также трех временно оккупированных городах украинского Крыма российские власти отменили парады к 9 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!