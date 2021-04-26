Взрывы в Врбетице организовало ГРУ РФ, чтобы помешать Украине закупать оружие – Bellingcat

Взрывы в Врбетице (Чехия) в 2014 году являются частью долгосрочной операции ГРУ России, цель которой – помешать Украине покупать оружие и боеприпасы, необходимые для обороны в войне на Донбассе, заявили расследователи.

Предполагается, что операция началась вскоре после июля 2014 года. Об этом заявили авторы совместного расследования проекта Bellingcat, The Insider и Respekt.cz.

Журналисты пришли к выводу, что операцией могли заниматься сотрудники секретного московского подразделения 29155. Оно якобы на постоянной основе действует в Европе и специализируется на сборе данных, убийствах, диверсиях, подрывах.

По данным Bellingcat, со взрывами в Врбетице связаны также отравление ядом "Новичок" торговца оружием Эмилиана Гебрева и по меньшей мере один из трех взрывов на складах в Болгарии в 2015 году. Эти эпизоды якобы также направлены на подрыв закупок оружия Украиной.

Компания Гебрева EMCO, которой принадлежали боеприпасы на складах чешской деревни Врбетице, сыграла решающую роль в повышении обороноспособности Украины в 2014 году. Так, в ЕС было только два завода-производителя, которые производили новейшие боеприпасы, совместимые с оружием советских времен, особенно крупнокалиберным (от 120 до 152 мм). Другая компания, как сказал источник журналистов, "находилась под эффективным контролем России".

Таким образом, EMCO оставалась единственным возможным поставщиком боеприпасов для украинской армии за рубежом.

Расследователи получили записи телефонных разговоров, которые свидетельствуют о том, что несколько сотрудников подразделения 29155 активно общались с российскими военными на Донбассе и главарями "Л/ДНР" в 2014–2015 годах.

Кроме того, военная разведка РФ обращалась к торговцам оружием, чьи боеприпасы могла бы купить украинская армия, и предлагали значительно более высокие цены.

Журналисты обратили внимание на то, что российские шпионы улетели через день после того, как получили отказ от ЕМСО обсуждать продажу снарядов. "Отказ мог спровоцировать (очевидно, неверный) вывод ГРУ о том, что эти запасы уже были предварительно выставлены на продажу Украине", – предположили авторы статьи.

"Эта гипотеза также поддается обоснованию, учитывая, что в то время единственная продолжавшаяся крупномасштабная военная деятельность России была в Украине. Естественно ожидать, что секретное диверсионное подразделение министерства обороны [РФ] будет уделять приоритетное внимание уменьшению обороноспособности противников России в военное время", – отметили в Bellingcat.

Напомним, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев рассказал, что на складах в Врбетице было оружие для Украины. Он подтвердил, что его компания EMCO поставляла вооружение в Украину после 2014 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL: