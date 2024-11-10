Взрывы пейджеров: Нетаньяху впервые признал, что за операцией стоял Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы впервые признал, что за атаками на пейджеры и рации членов террористической группировки "Хезболла" стоял Израиль. Тысячи пейджеров и раций, содержащих взрывчатку, взорвались на их владельцах из "Хезболлы" по всему Ливану и в некоторых частях Сирии 16 и 17 сентября.

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Издание The Times of Israel пишет, что в СМИ просочилось соответствующее заявление, которое глава правительства сделал на заседании кабинета министров в воскресенье, 10 ноября. Взрывы пейджеров произошли после почти года непрерывных ракетных и беспилотных атак на Израиль со стороны "Хезболлы".

"Операции с пейджерами и устранение Насраллы (лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. – Ред) были проведены, несмотря на противодействие высокопоставленных чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне", – сказал Нетаньяху имея ввиду недавно уволенного министра обороны Йоава Галланта.

Израиль публично не взял на себя ответственность за взрывы пейджеров "Хезболлы", в результате которых погибло по меньшей мере 39 человек. Президент страны Ицхак Герцог заявил, что "категорически отвергает всякую связь с тем или иным источником операций". Он также добавил, что "Хезболла" нажила себе немало врагов и намекнул, что синхронные подрывы могут быть делом рук именно этих врагов.

В Ливане заявили, что ранения якобы получили около 3 тысяч человек. Число жертв не различалось между гражданскими лицами и членами террористической группировки, а среди раненых был посол Тегерана в Ливане Моджтаба Амани.

Представитель "Хезболлы" сообщил агентству Reuters, что в результате атак 1500 членов группировки были выведены из строя из-за полученных ранений, многие из них ослепли или лишились рук.

После этого различные СМИ сообщили, что атака была тщательно продуманной израильской разведывательной операцией, которая готовилась годами, в ходе которой "Хезболлу" обманом заставили купить взломанные устройства. В пейджеры Apollo AR924 была заложена взрывчата.

По неподтвержденным официально данным, электронные устройства с "сюрпризом" начали поступать в Ливан летом 2022 года. Они были активированы только 17 и 18 сентября 2024 года.

Издание The New York Times назвало блестящую операцию Израиля "троянским конем" по-новому.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме сказали, что не оказывали помощь Израилю во время операций против ливанской группировки "Хезболла". ЦАХАЛ не получал разведывательной или любой другой поддержки от Вашингтона.

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