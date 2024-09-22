Израиль официально заявил о непричастности к подрыву пейджеров 'Хезболлы'

Израиль официально опроверг свою причастность к массовым взрывам пейджеров и раций на этой неделе в Ливане. Президент страны Ицхак Герцог заявил, что "категорически отвергает всякую связь с тем или иным источником операций".

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Он также добавил, что ливанская "Хезболла" нажила себе немало врагов. Заявление Герцога цитирует Sky News.

Издание отмечает, что журналисты спросили президента Израиля, имеет ли его страна причастность к массовым взрывам пейджеров и раций в Ливане, что привело к десяткам погибших и тысячам раненых, в том числе и среди боевиков "Хезболлы".

Герцог ответил, что "категорически отвергает всякую связь с тем или иным источником операций".

"Но не предоставил никаких дополнительных доказательств этого", – добавляют журналисты Sky News, не уточнив, каких именно доказательств непричастности Израиля к атаке они ожидали.

Президент Израиля также намекнул, что синхронные подрывы могут являться делом рук кого-то из многочисленных врагов "Хезболлы": их эта организация, считает Герцог, успела завести немало.

"Есть много врагов "Хезболлы", достаточно много в наши дни. "Хезболла" душила Ливан, разрушала Ливан, создавала хаос в Ливане снова, снова и снова", – сказал глава государства.

Что касается Израиля, то он, подчеркнул Герцог, не занимается террором: страна просто защищается.

"Мы здесь просто для того, чтобы защищать себя. Это все, что мы делаем. И мы четко даем понять, что должны принять меры. Как бы это сделала любая нормальная нация, как сделала бы Британия или любая другая суверенная нация, чтобы защитить свой народ", – подчеркнул президент.

В то же время на фоне последних событий, в частности, активизации боевых действий между Израилем и "Хезболлой", Герцог признал существование вероятности "драматического обострения ситуации".

Он заверил, что Израиль не заинтересован "в войне с Ливаном, однако эта страна была захвачена "Хезболлой" – и, воюя с этой организацией, Израиль борется за весь свободный мир".

По словам Герцога, "Хезболла" вооружена до зубов иранской "империей зла". Он также объявил, что Иран хочет "покорить Ближний Восток и продвинуться в Европу и остальной мир".

Комментируя вероятность ракетных ударов Израиля по Ирану, Герцог подчеркнул, что его страна" всегда четко давала понять", что она будет защищать свой народ и "устранит какие-либо угрозы существованию государства Израиль".

Напомним, ночью и утром 22 сентября ЦАХАЛ нанес удары по Ливану, а "Хезболла" запустила ракеты по Израилю. В Армии обороны Израиля заявили о поражении нескольких сотен объектов "Хезболла" на юге Ливана. Боевики направили на северные регионы Израиля более сотни ракет, назвав атаку "первым ответом" на синхронные подрывы гаджетов. В них "Хезболла" обвиняет Израиль.

Известно о раненых среди гражданского населения Израиля, на севере страны отменены занятия в школах и массовые мероприятия, а местные больницы отказались от плановых операций и работают в укрытиях.