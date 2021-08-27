Выживший во время взрывов в Кабуле о теракте: я видел конец света

Выживший во время взрывов в столице Афганистана Кабуле в четверг, 26 августа, рассказал о теракте. Мужчина сравнил происшествие с концом света.

Очевидец со специальной иммиграционной визой США рассказал агентству Reuters, что проснулся рано и пришел в аэропорт в надежде эвакуации в последние дни отлета. Он простоял в очереди около 10 часов, когда в 17:00 прогремел мощный взрыв.

Пострадавший отметил, что почувствовал, как-будто кто-то вырвал землю из под его ног. Мужчине показалось, что у него разорвало барабанные перепонки в ушах и он потерял слух.

Видео дня

"Я видел тела и части тел, летящие в воздухе, как торнадо, уносящий пластиковые пакеты. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва", – сказал он.

Он добавил, что невозможно увидеть конец света в этой жизни, но тогда он был его свидетелем собственными глазами. По его словам, трупы и раненые лежали на дороге и в канализационном канале. Мужчина сказал, что физически находится в полном порядке, однако душевная травма и шок от увиденного вряд ли когда-то позволит жить нормальной жизнью. Пострадавший пожелал не называть свое имя журналистам.

Напомним, что количество жертв в результате взрыва в аэропорту Кабула в Афганистане перевалило за 100. Скончались 13 американских военнослужащих и 90 мирных граждан. Еще минимум 150 человек получили ранения, среди них 18 военнослужащих.

Известно, что первый взрыв устроил террорист-смертник, который стоял в толпе у входа в аэропорт. По данным Пентагона, затем взрыв произошел в отеле неподалеку. За взрывом в аэропорту последовало нападение со стороны боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден приказал американским военным готовиться к ударам по террористам и объектам ИГИЛ. Также он отметил, что эвакуация из Афганистана продолжится, несмотря на теракт.