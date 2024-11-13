Работал спецпредставителем США по Ирану и старшим советником Помпео: СМИ назвали предполагаемого кандидата на должность спецпосланника по Украине

По данным СМИ, основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа является Брайан Хук. Он будет заниматься проведением переговоров по завершению войны РФ против нашего государства.

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Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники. С сентября 2018 по август 2020 Хук работал специальным представителем США по вопросам Ирана и старшим советником по политике государственного секретаря Майка Помпео.

Что известно о кандидате

Брайан Хук – американский дипломат, юрист и государственный служащий. В 2021 году присоединился к Cerberus Capital Management как вице-председатель по глобальным инвестициям. Он является адъюнкт-профессором в Санфордской школе публичной политики Университета Дьюка.

Кроме работы спецпредставителем по Ирану и старшим советником Помпео Хук также был директором по планированию политики при госсекретаре Рексе Тиллерсоне.

Хук организовал конференцию для содействия миру и безопасности на Ближнем Востоке, которая прошла в Варшаве в феврале 2019 года. В саммите приняли участие министры иностранных дел и дипломаты из 60 стран. Кроме того, он координировал тайные переговоры между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами для организации обмена военной и разведывательной информацией по поводу угроз со стороны Ирана.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп может в скором времени назначить "специального мирного посланника". Ожидается, что он займется переговорами с целью завершения войны между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп официально объявил конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации. Ранее он голосовал против выделения помощи Украине.

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