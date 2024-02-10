Вышли раньше россиян: в ГУР раскрыли детали эвакуации украинцев из сектора Газа. Видео

В первый же день атаки боевиков ХАМАС на Израиль, 7 октября 2023 года, Главное управление разведки Украины получило задачу разработать план по эвакуации мирного населения из сектора Газа. Как отметили в ГУР, украинцам удалось выйти оттуда раньше, чем россиянам.

Об этапах эвакуационной операции в секторе Газа рассказал офицер ГУР МО Украины с позывным "Двадцать Первый" в интервью. Он также добавил, что россияне хотели использовать конфликт на Ближнем Востоке и могли готовить информационные операции против Украины.

"Задачи получили сразу 7 октября 2023 года. Разрабатывали несколько вариантов эвакуации, но всегда что-то идет не по плану, всегда есть какие-то риски. Это была такая активная игра, в которой нам пришлось все время принимать новые решения", – сообщил разведчик.

Первые лица были эвакуированы 7 ноября в рамках плана, выполнявшегося через официальный эвакуационный "зеленый коридор". Разведчик объяснил, что процесс эвакуации включал в себя несколько этапов. Во-первых, составляли списки граждан для утверждения, после чего украинцы были выведены с территории Газы в течение определенных дней.

"Первая наша группа вышла 7 ноября. Мы вышли быстрее, чем граждане Российской Федерации, что тоже было приятным результатом нашей работы", – рассказал он.

По словам офицера ГУР, операция по эвакуации завершилась в декабре 2023 года, когда была выведена третья, самая большая группа граждан. После этого эвакуация продолжалась меньшими группами с участием посольства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 ноября Украина успешно провела эвакуацию первой группы из 43 человек из сектора Газа. На данный момент эвакуированные украинцы находятся на территории Египта на попечении украинских дипломатов.

– уже 9 ноября из сектора Газа эвакуировали еще 160 граждан Украины и девять граждан Молдовы.

– 14 ноября благодаря работе сотрудников Главного управления разведки Минобороны и дипломатов, а также помощи партнеров Украине удалось эвакуировать из сектора Газа более 200 украинцев. Это была очень сложная и чувствительная операция.

– 24 ноября, из сектора Газа в Египет удалось вывести восьмерых граждан Украины. Еще 26 наших соотечественников в этот день чартерным самолетом из Египта были доставлены в Молдову.

– 8 декабря Украине удалось эвакуировать из сектора Газа еще четыре десятка своих граждан. На территории Палестины продолжаются ожесточенные боевые действия и бомбардировки, поэтому украинцам крайне опасно оставаться на территории конфликта между Израилем и террористами ХАМАС.

– 10 декабря в ГУР сообщили, что Украина успешно завершила очередной этап эвакуации своих граждан с опасной территории Сектора Газа. На Ближнем Востоке идет вооруженное противостояние, поэтому государство выполняет свою функцию обеспечения безопасности своим людям.

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