Выходом из ДСНО Путин втягивает мир в погоню ядерных вооружений, но проигрывает от этого только Россия

21 февраля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, помимо прочих тем, объявил о приостановлении участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (известный как СНВ-III), а также отметил готовность к ядерным испытаниям, правда, в случае проведения их США.

Видео дня

Также следует отметить, что в конце января Россия в одностороннем порядке нарушила Договор СНВ-ІІІ от 2021 года о сокращении ядерных вооружений большой дальности, отказавшись разрешить инспекции на месте и отклонив просьбу официального Вашингтона встретиться, чтобы обсудить проблемы его соблюдения.

Реакция мира на демарш Путина крайне отрицательна

Первые реакции официальных лиц "коллективного Запада" были крайне отрицательными. Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это решение глубоко досадно и безответственно, но США остаются готовыми к обсуждению этого вопроса. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что данное решение кремля является еще одним свидетельством роста агрессивного поведения России и угрозы глобальной стабильности, что лишь подчеркивает необходимость консолидации усилий западных демократий в противодействии российской агрессии против Украины. Генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть это решение, отметив, что "больше ядерного оружия и меньше контроля над ним могут сделать мир еще более опасным" и то, что "никто не нападает на Россию, которая сама является агрессором". В ближайшие дни следует ожидать реакции от официальных представителей Китая и Индии, для которых данный шаг России будет неприятным вызовом.

Читайте также: Путин выводит Россию из Договора о стратегических наступательных вооружениях: что это означает и какие последствия может иметь демарш

Ядерный шантаж как свидетельство неудач России на фронте

Что же на самом деле означает такое решение Кремля? Прежде всего, сам факт упоминания "ядерной тематики" всегда свидетельствует о слабости как самого Путина, так и его стратегии, а также российских войск. Неспособность обеспечить военные цели, а также хоть как-то ограничить поддержку Украины со стороны цивилизованного мира заставляют российского президента включать тему ядерного шантажа, который, несмотря ни на что, всегда не достигает цели. В данном случае договор почти год не выполняется в пункте о взаимном контроле над вооружениями, поэтому практически почти ничего не меняется. Во-вторых, формулировка "приостановки" в таком стратегическом договоре как СНВ-III свидетельствует только о несерьезности и манипулятивности намерений, ведь полностью выходить из него Россия очевидно опасается.

Попытка втянуть мир в новую погоню вооружений может быть роковой для Кремля

Следующим моментом не в пользу Кремля становится тот факт, что его решение о приостановлении участия в СНВ-III в пользу только США, обладающих теперь полным политическим и моральным правом наращивать свой арсенал, ставящий в весьма сложное положение Китай как их потенциальных противников. Китай вынужден будет также включаться в наращивание запасов ядерного оружия (что он уже делает), что вызовет ответную реакцию в Индии, которая является геополитическим конкурентом КНР в Азии, что в целом возвращает мир в 60-е годы с их погоней ядерного вооружения. Фактически, Кремль собственноручно взял инициативу на себя в этом вопросе, что должно вызвать крайне негативную реакцию не только Запада, но и других членов "ядерного клуба". Становится все более понятным, что ядерным шантажом Путин хочет сохранить себе власть, ведь о реализации хотя бы каких-то планов его так называемой "спецоперации" речь уже не идет, кроме отчаянных попыток удержать оккупированные территории. Поэтому скоро даже к китайским "друзьям" Кремля может прийти осознание того, что легче изменить режим в России, чем годами играть в опасную ядерную погоню вооружений.

Российская экономика не вытянет новой погони вооружений

Также следует понимать, что эти шаги ни в коем случае не означают ядерную войну в ближайшее время. Следует упомянуть, что на пике ядерного противостояния вооружений США было около 30 тысяч, а в СССР около 40 тысяч ядерных боеприпасов разного типа. На сегодняшний день это количество сократилось примерно до 2 тысяч в США и 2 с половиной тысяч в России, то есть почти в 15 и 16 раз соответственно. Очевидно, что теперь этого арсенала все равно хватает для гарантированного уничтожения планеты, но главной задачей ядерного оружия остается сдерживание. Поэтому ожидать резкого увеличения количества ядерных запасов не стоит, ведь изготовление каждой единицы такого оружия – очень ценный, сложный и ответственный процесс.

Отсюда следует интересный вывод – именно попытка установить паритет ядерных, космических и других высокотехнологичных вооружений истощила и без того проблемную советскую экономику в 80-е годы, что в конце концов привело к распаду СССР. Сейчас Российская Федерация может столкнуться с схожей ситуацией, ведь в условиях изнурительной войны придется тратить огромную часть военного бюджета на увеличение ядерного арсенала. Такое решение либо не будет исполнено, либо станет еще одним фактором разрушения российской экономики. Поэтому приостановка участия России в СНВ-III является ничем иным, как пустым блефом, одним из последних инструментов шантажа в проигрышной войне.