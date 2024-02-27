Выход США из НАТО станет сигналом Путина для нападения на Европу – The Sun

В случае, если республиканец Дональд Трамп победит на выборах президента США и выведет Америку из состава НАТО, это станет сигналом для кремлевского диктатора Владимира Путина о возможности развивать агрессию. В итоге РФ сможет "активнее действовать в Украине и, в конечном итоге, в Европе".

Таким предположением в комментарии The Sun поделился полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он считает, что если Соединенные Штаты покинут Североатлантический альянс, это пошлет Путину "ужасный сигнал" и придаст российскому президенту смелости на более активные действия.

"Без США НАТО очень сильно ослабнет, хотя приход Финляндии и Швеции является небольшой компенсацией", – заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

У Британии и Франции все еще останутся средства ядерного сдерживания. Полковник в отставке сказал, что европейским странам Североатлантического альянса придется быстро перевооружаться.

Он не исключает возможности нанесения удара по российским войскам на территории Украины, "чтобы остановить продвижение России на запад".

"Это худший возможный сценарий на данный момент", – отметил британский военный.

В настоящее время у НАТО около 3,5 миллиона военнослужащих. Если Соединенные Штаты выйдут из военного блока, их останется только 2,1 миллиона.

Количество истребителей упадет с 24 000 до 22 000, танков – с 1,03 миллиона до 1,02 миллиона, ядерного оружия – с 4 200 до 515.

Как писал OBOZ.UA:

– После скандальных заявлений американского политика Дональда Трампа касательно НАТО в Европе заговорили о создании альтернативы Североатлантическому альянсу.

– Ранее Трамп хвастался, что во время своего президентства угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности в выплатах НАТО. Более того, он готов поощрять РФ к агрессии против "должников".

– Бывший советник президента США по нацбезопасности (2018-2019) Джон Болтон заявил, что Америка может выйти из НАТО, если 45-й президент страны Дональд Трамп вновь придет к власти, победив на выборах 2024 года.

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