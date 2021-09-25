Немцы устали от Меркель: появились результаты соцопроса перед выборами в Бундестаг

Более половины жителей Германии (52%) заявили, что не будут скучать за канцлером Ангелой Меркель. Соответствующие результаты опроса появились в канун выборов в ФРГ, которые назначены на воскресенье, 26 сентября.

Социологический опрос провел институт исследования общественного мнения Civey, передает немецкое издание Spiegel. При этом 38% опрошенных ответили, что им будет не хватать Меркель на посту канцлера.

Еще 10% респондентов не смогли дать четкий ответ на поставленный вопрос, поскольку не определились.

Напомним, что голосование за новых членов немецкого парламента Бундестага состоится 26 сентября.

Меркель, которая в течение 16 лет руководила немецким правительством, покидает свое кресло.

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24 сентября соцопрос показал, что Социал-демократическая партия может опередить партию Меркель, которую сейчас возглавляет ее преемник Армин Лашет (25% голосов против 23%).

Однако разрыв между количеством голосов все же не так велик, чтобы делать точные прогнозы. К примеру, в указанном опросе погрешность определена на уровне 2,5%, что фактически может означать равные шансы двух партий набрать большинство голосов.

Что касается голосов, которые респонденты готовы отдать другим политическим силам, то далее в списке: "Союз90/Зеленые" – 16,5%, Свободная демократическая партия Германии – 11%, ультраправая "Альтернатива для Германии" –10%, партия "Левая" – 6%.

Ранее OBOZREVATEL писал о претендентах на пост канцлера Германии и о том, как они могут повлиять на отношения ФРГ с Украиной. Предлагаем почитать материал по ссылке.