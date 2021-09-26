Конец эпохи Меркель: чего ждать Украине от нового канцлера Германии и что будет с "Северным потоком-2"

Глава немецкого правительства Ангела Меркель, которая занимала свой пост 16 лет, уходит. В воскресенье, 26 сентября, Германия должна выбрать нового канцлера.

Особое значение предстоящие выборы имеют для Украины. Прежде всего потому, что ФРГ – главный стратегический партнер нашей страны в Евросоюзе. К тому же Германия участвует в "нормандских" переговорах.

OBOZREVATEL рассказывает о претендентах на пост канцлера, как они относятся к России, войне на Донбассе и европейским устремлениям Украины.

Сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" и вторая женщина в истории, баллотирующаяся на пост канцлера. Окончила отделение политологии и публичного права в Гамбургском университете, еще год училась в Лондонской школе экономики.

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В большую политику пришла сравнительно недавно – в 2013 году попала в парламент от "Зеленых" и с тех пор занималась вопросами изменения климата, энергетикой и делами ЕС. В 2018 году возглавила политическую силу вместе с Робертом Хабеком.

Ключевые взгляды:

Призывает Европу и мир активно бороться с изменением климата. Политик высказывалась за ускорение темпов отказа от угольной энергетики (действующий план – сделать это до 2038 года).

Обещает добиться вывода ядерного оружия США с территории ФРГ – сейчас в Германии размещено около 20 американских атомных бомб.

Выступает за "диалог и жесткость" в отношении Китая и России.

Критикует действия РФ на Донбассе и в Крыму. Политик призывала поддержать Украину и напомнить Кремлю, что у независимых государств есть право выбирать самим, в какие альянсы вступать.

"Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда входит и перспектива членства Украины в ЕС и НАТО", – заявляла она.

Является жестким противником строительства "Северного потока-2": "если голос Германии во внешней политике потерпит неудачу – в том, что касается напряженности в Украине, России, проекта "Северный поток-2", то Европа будет уничтожена".

Для Бербок это не только вопрос экологии, но и международной политики – в отличие от конкурентов, она не называет газопровод "экономическим" проектом (мантра Кремля).

"Этот газопровод противоречит геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, поэтому это абсолютно роковой проект", — отмечала Бербок.

Близкий союзник Ангелы Меркель, с января он возглавляет правящий Христианско-демократический союз, которым ранее руководила канцлер. Родился в пригороде Ахена в семье "из народа". Его отец много лет работал на угольной шахте.

В 19 лет стал членом партии ХДС. В прошлом Лашет работал журналистом на телевидении и руководил небольшой церковной газетой. Серьезно заниматься политикой начал в конце 80-х – когда стал депутатом городского совета родного Ахена.

В 1994-м Лашета впервые избрали в Бундестаг. В течение шести лет он был членом Европейского парламента. В 2017 году стал канцлером федеральной земли — Северный Рейн-Вестфалия.

Ключевые взгляды:

Во многих вопросах следует политике действующего канцлера Ангелы Меркель. В то же время он демонстрирует более пророссийские взгляды, за которые получил прозвище Putinversteher – то есть "тот, кто понимает Путина". К примеру, в 2014 году, после оккупации Крыма, он предостерегал от "антипутинского популизма" в Германии, а после отравления Скрипалей говорил о "демонизации России".

Открыто выступает за строительство газопровода "Северный поток-2". "В течение 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство Германии следует правильным курсом", – заявлял Лашет.

В то же время намерен "гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины", имея в виду сохранение газового транзита из РФ.

"Если Россия будет снова агрессивно вести себя по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", – отметил политик вскоре после встречи Меркель и Путина.

В одном из интервью Лашет заверил, что беспрекословно поддерживает европейскую интеграцию Украины. Что же касается вступления в НАТО, то политик уверен, что такой вопрос "пока не стоит".

"Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и должны поддержать ее на нелегком пути, а также открыть ей европейскую перспективу", — отметил он.

Родился в Оснабрюке в семье торговцев текстилем. Изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику. Сейчас занимает должности вице-канцлера и министра финансов в действующем правительстве Ангелы Меркель.

Ключевые взгляды:

Придерживается сдержанной, но достаточно жесткой линии по отношению к российскому руководству. Он резко критиковал Кремль за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", – считает он.

С именем Шольца связан громкий скандал вокруг "Северного потока-2". В феврале организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала документы, подтверждающие, что немецкое правительство предлагало администрации Трампа финансовую поддержку для импорта американского сжиженного газа в объеме 1 миллиарда евро. Взамен Белый дом обязался бы не вводить санкции в отношении российского газопровода. Письмо министру финансов США отправил сам Олаф Шольц.

Во время июньских дебатов глава СДП высказался о европейских устремлениях Украины. По его словам, ЕС еще не завершил процесс интеграции стран балканского региона – поэтому союз пока не готов принять нашу страну в свой состав.

"Мы говорили об отказе от принципа единства в определенных учреждениях и это – первое, с чем необходимо разобраться. Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал политик.

На проход в Бундестаг претендуют шесть партий: ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия, "зеленые", свободная демократическая партия, Левая партия, Альтернатива для Германии. Согласно последним опросам, если бы голосование состоялось сейчас, то результат был бы таким:

Социал-демократическая партия – 25%; ХДС/ХСС — 20%; "Зеленые" — 15%. Свободная демократическая партия – 10%; Альтернатива для Германии – 11%; "Левые" – 8%.

Что же касается коалиции, то результат предсказать очень трудно – все будет зависеть от результатов голосования. Наиболее вероятный сценарий – cоциал-демократы и "зеленые" объединяются со Свободной демократической партией. Если же социал-демократам не удастся создать такую коалицию, то присоединятся еще христианские демократы. Вообще, комбинаций очень много, поэтому Германию в ближайшее время ждут затяжные споры и торги.

Но действующая канцлер Ангела Меркель не раз высказывалась об опасности коалиции с "левыми" – все из-за предвыборных обещаний партии:

прекратить экспорт вооружений в другие страны;

закрыть американскую авиабазу "Рамштайн" и другие военные объекты США в стране;

вывести с немецкой территории американское ядерное оружие;

вывести Германию из состава НАТО;

наладить отношения с Россией;

создать коллективную систему безопасности с участием РФ.

Еще более радикальные взгляды у популистской партии "АдГ". Ее члены выступают за выход страны из состава ЕС и отмену единой валюты – евро. Также партия выступает против борьбы с изменением климата, гендерных квот, "принуждения к вакцинации", а также обязательного ношения масок.

"Снятие напряжения в отношениях с Россией – залог долгосрочного мира в Европе. В интересах Германии и Европы вовлечь РФ в общую структуру политики безопасности. Мы выступаем за возобновление регулярных переговоров в рамках Совета Россия – НАТО", – заявляет "АдГ".

Итак, среди претендентов на пост главы немецкого правительства нет откровенных сторонников РФ или ее президента Владимира Путина. В то же время есть те, кто "понимает" российского лидера. Впрочем, действующая канцлер Ангела Меркель тоже отличалась "особыми" отношениями с главой Кремля. Однако есть и такие, кто категорично относится к строительству "Северного потока-2" и критикует Россию за агрессию против Украины – что, однозначно, приемлемо для нашей страны.