В Германии за два дня до выборов партия Меркель сдала позиции

В Германии в лидеры гонки вырвалась Социал-демократическая партия, обогнав партию канцлера Германии Ангелы Меркель, которую сейчас возглавляет ее преемник Армин Лашет. Об этом свидетельствуют данные опроса Civey для телеканала ZDF.

Как пишет The Guardian, СДПГ набирает 25% голосов против 23% для Христианско-демократического союза. Последний лидировал последние несколько недель.

Правда с учетом статистической погрешности в 2,5%, можно говорить о том, что лидеры гонки фактически сравнялись.

Далее в списке идут представители "Союз90/Зеленые" – 16,5%. У Свободной демократической партии Германии 11%, ультраправая "Альтернатива для Германии" получает 10%, а партия "Левая" – 6%.

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Остальные не преодолевают минимальный 3-процентный барьер для прохода в парламент.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель, занимавшая этот пост 16 лет, уходит. Новый канцлер будет определен на парламентских выборах, которые состоятся 26 сентября. Чего ждать Украине от нового лидера, читайте в нашем материале.