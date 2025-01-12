'Выбор народа украден': Сибига резко высказался по поводу инаугурации Мадуро

Украина присоединяется к позиции Европейского Союза, осудившего фальсификацию выборов в Венесуэле и "инаугурацию" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Эта "инаугурация" была не более чем спектаклем, ведь выбор венесуэльского народа был украден.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил, что Украина продолжит поддерживать народ Венесуэлы и будет настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод.

"Украина присоединяется к позиции ЕС. Так называемая "инаугурация" Николаса Мадуро была фальсификацией. Выбор венесуэльского народа был украден. Мы будем продолжать поддерживать народ Венесуэлы и настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод", – отметил Сибига в твите в своем официальном аккаунте в сети Х.

Совместную позицию стран-членов ЕС по поводу "инаугурации" Мадуро, состоявшейся 10 января, озвучила вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас.

"ЕС поддерживает народ Венесуэлы в защите им демократии. Мадуро лишен какой-либо демократической легитимности. Новые санкции ЕС направлены против лиц, подрывающих демократию и права человека. Мы будем продолжать работать со всеми венесуэльцами для демократического разрешения кризиса", – говорилось в заявлении.

Напомним, после так называемой инаугурации Мадуро, объявившей себя "президентом" по итогам сфальсифицированных "выборов", ЕС расширил санкции против его режима. Основанием для ужесточения санкций назван подрыв демократии и незаконное продление властных полномочий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!