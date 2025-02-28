'Вы не имеете права нам диктовать, мы на грани третьей мировой': Трамп поспорил с Зеленским на повышенных тонах

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Венсом, в которую вмешался Дональд Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами во лбу западного крыла Белого дома.

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Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин действительно оккупировал большую часть востока Украины, Крым, так что это началось в 2013 году.

"Я говорю не просто за президента Байдена, был Обама, президент Трамп, президент Байден, теперь снова президент Трамп. Пусть его бог благословит и позволит ему остановить. Но с 2014 года его [Путина] никто не останавливал. Он оккупировал, и оккупировал...", – сказал президент Украины, отметив, что это произошло4.

Далее американские представители спросили, происходила ли с 2015 года оккупация? Но Зеленский подчеркнул, что с 2014 по 2022 год шла война, людей убивали на линии столкновения, но диктатора никто не остановил. С ним было много разговоров как односторонних, так и двусторонних.

Зеленский напомнил, что в 2019 году, когда он стал новым президентом Украины, с Путиным было подписано соглашение о прекращении огня, которое подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель. Его все уверяли, что "никто дальше не пойдет". Далее последовал еще один контракт по обмену пленными, но этого не происходило.

не обменивался пленными.

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