'Вы хоть знаете, что произошло?': Грета Тунберг устроила акцию в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа и получила жесткий ответ

Известная экоактивистка Грета Тунберг заявила о солидарности с Палестиной на фоне войны между Израилем и ХАМАСом. Она призвала мир добиваться немедленного прекращения огня и "свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских".

Об этом Тунберг написала в сети Х, ранее известной как Twitter. Однако этот жест поддержки вызвал волну гнева среди пользователей сети: люди интересуются у Греты, знает ли она, что стало причиной войны и одобряет ли зверства ХАМАС против израильтян, совершенные с момента нападения 7 октября.

В своем профиле Грета выложила фотографию, на которой она с несколькими единомышленниками держат плакаты с призывами о поддержке Газы и населения анклава.

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"Неделя 270. Сегодня мы стоим в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", – подписала она фото.

В комментариях пользователи подвергли резкой критике позицию активистки.

"Итак, вы поддерживаете ХАМАС? Действительно шок. Я бы никогда не подумал", "Вы хоть знаете, что произошло утром 7 октября?! Это то, за что вы выступаете? Вы действительно думаете, что изнасилование женщин и похищение детей/родителей/ стариков освободят Палестину? Позор тебе", "Если вы поддерживаете Палестину, вы поддерживаете террор", "Поддержка режима, который убивает невинных мирных жителей! Молодцы, девушки! Ваши родители должны гордиться! Спасибо за ваш вклад!" – пишут пользователи сети.

Люди публикуют в комментариях фото и видео, на которых зафиксировано, что делали боевики ХАМАС в израильских поселениях.

"Грета Тунберг забыла упомянуть, что ХАМАС убил, изнасиловал и обезглавил 1500 израильтян. в Израиле. Грета Тунберг поддерживает ИГИЛ", "Итак, значит ли это, что вас больше беспокоит спасение климата, чем невинные женщины, дети и пожилые люди, которых жестоко убили только за то, что они исповедовали и другую религию?", " Ты заставляешь меня блевать. Мы видим вас, что и кого вы представляете, и мы этого не забудем", "Почему вы не выступили против преступлений ХАМАС? Вы, очевидно, не осуждаете ХАМАС, громко и ясно даете понять, что вы тоже можете поддерживать Джихад против евреев", – отмечают комментаторы.

В то же время люди напоминают, что в том же секторе Газа сама Грета не имела бы права не только на протесты, а, возможно, и на жизнь.

"Дорогая" Грета, вы очень вырваны из контекста. Если бы вы просто знали, как они будут относиться к таким сообществам, как христиане, ЛГБТК+, люди с особыми потребностями, например аутизмомм (как вы), после того, как они покончат с нами (евреями, которых вы, очевидно, так ненавидите ) – тогда бы вы поняли, насколько ошиблись с выбором стороны для защиты. Еще не поздно учиться, прочитав несколько книг о конфликте на Ближнем Востоке (если хотите, я могу послать вам несколько ссылок). Может, вы чему-нибудь научитесь и не будете такой невежественной идиоткой. Кстати, если вас совсем не интересует Израиль, просто взгляните в зеркало и посмотрите, как вы, шведы, приветствовали мусульманских иммигрантов и как они относятся к вам сегодня. Я мог бы смеяться от радости, но мне просто жалко вас и вам подобных", – отметил один из подписчиков Тунберг.

"Выйдите на протест против изменения климата в Газе", "Почему бы просто не поехать в Газу, сердце? Я абсолютно уверен, что ХАМАС понравятся ваши идеи по изменению климата и гражданским правам", – советуют другие комментаторы.

Значительная часть пользователей констатируют, что этот жест поддержки нанес непоправимый удар репутации Греты.

"Спросите себя, что вы знаете об этом конфликте, которому много веков? Ваша тема – климат или вы на пути к тому, чтобы стать "профессиональным протестующим" за любое дело в мире? Вас и других на этой фотографии заманили в эмоциональную ловушку , созданную достаточно умными, а также довольно злыми людьми, чьих лиц вы никогда не видели и, скорее всего, никогда не увидите.. Большая ошибка, Грета, действительно большая. Вы и движение, созданное вами, вряд ли оправится от таких действий, как это. Вы все потеряли, и это очень досадно, поскольку вы начали с благими намерениями и определенным успехом", "О, Грета, твой авторитет просто потерян из-за того, что ты поддерживаешь геноцид евреев", – пишут люди.

Напомним, накануне президент США Джо Байден выступил с заявлениями о войне в Украине и Израиле. Он отметил, что Штаты продолжат поддерживать обе страны, столкнувшиеся с агрессией. Кроме того, президент США отметил, что "у Путина и ХАМАС много общего".

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но они имеют кое-чтообщее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАС цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", – сказал Байден.

Также американский лидер сообщил, что пригласит у Конгресса "беспрецедентную помощь" Украине и Израилю. По мнению Байдена, такая помощь является "разумной инвестицией в будущее", которая "принесет дивиденды американской безопасности на протяжении многих поколений".

По данным Reuters, Байден планирует обратиться в Конгресс с предложением выделить 60 млрд. долларов для Украины и 14 млрд. долларов для Израиля.

Тем временем в ЕС обеспокоены безопасностью стран блока на фоне войны в Израиле и усиливают меры безопасности из-за роста террористических угроз.