'У Путина и ХАМАС много общего': Байден выступил с заявлениями о войне в Украине и Израиле

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с заявлением о солидарности с народами Украины и Израиля. Он сравнил российского диктатора Владимира Путина и террористов группировки ХАМАС, а также сообщил, что уже послал запрос в Конгресс на дополнительную беспрецедентную помощь Украине и Израилю.

Глава Штатов подчеркнул, что в настоящее время мир стоит на переходной странице истории и объяснил американцам, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль. Трансляцию выступления опубликовали на канале "Голос Америки" в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАС цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", – сказал Байден.

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Также президент США заявил, что 20 октября запросит у Конгресса экстренное финансирование для Украины и Израиля. Он назвал эту помощь "умной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям.

"Я попрошу Конгресс продолжать направлять оружие Украине, чтобы Украина могла остановить жестокость Путина", – добавил он.

Президент Америки объяснил американскому народу, почему стране так важно помогать Украине и Израилю.

"История учит, что когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаоса, террора и больше разрушений. Они продолжают, и угроза для Америки и мира растет. Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной. Путин уже угрожает "напомнить" Польше, что часть их земель была "подарком России". Бывший президент РФ назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями России". Это наши союзники по НАТО", – отметил Байден.

Он добавил, что если Путину позволить "стереть независимость Украины", то агрессоры по всему миру захотят сделать так же.

Новость дополняется

Как известно, 18 октября Байден посетил Израиль, который находится в состоянии войны после нападения боевиков ХАМАС. Президент США прибыл в Тель-Авив, чтобы продемонстрировать несгибаемую американскую поддержку Израиля.

Американский лидер провел переговоры и консультации с местными властями относительно следующих шагов по борьбе с терроризмом, а также пообещал беспрецедентный пакет оборонной помощи.

Ранее СМИ писали, что Байден планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля на $100 млрд. Также этот пакет будет рассчитан на финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Группа законодателей предложила администрации американского президента разработать совместный пакет для двух стран, чтобы получить голоса республиканцев.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом. Он выразил благодарность за поставку Украине ракет ATACMS и подчеркнул, что это очень вдохновило наших граждан.

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