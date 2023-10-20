ЦАХАЛ атаковал наблюдательные посты 'Хезболла', в ЕС обеспокоены безопасностью стран блока на фоне войны в Израиле. Главное

Ситуация на севере Израиля накаляется: боевики террористической группировки "Хезболла" продолжают наносить удары по израильской территории, в ходе последнего из них, произведенного 19 октября, были ранены три жителя города Кирьят-Шмона. В ответ армия Израиля в ночь на 20 октября произвела серию атак на инфраструктуру "Хезболлы", включая наблюдательные посты.

Тем временем в Европейском Союзе обеспокоены безопасностью стран, входящих в объединение, на фоне войны между Израилем и ХАМАС и угрозам для жителей ЕС со стороны исламских экстремистов, там предпринимают ряд мер по противодействию террористическим угрозам. Главные новости дня вокруг конфликта на Ближнем Востоке собрал OBOZ.UA.

Накануне, 19 октября, боевики "Хезболлы" вновь обстреляли север Израиля с территории Ливана. Под ракетным обстрелом оказался город Кирьят-Шмона неподалеку от израильско-ливанской границы. По официальным данным, пострадали три мирных жителя.

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На фоне неоднократных обстрелов со стороны "Хезболлы" и других союзных палестинских группировок Министерство обороны и ЦАХАЛ объявили о начале эвакуации жителей Кирьят-Шмона, людей поселят в субсидируемые государством гостевые дома.

Всего в городе Кирьят-Шмона проживает 22 тысячи человек, однако часть населения уже уехала ранее из-за усиления напряженности.

Кроме этого города людей эвакуируют изо всех населенных пунктов, расположенных в пределах двух километров от границы с Ливаном.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает отвечать на атаки со стороны Ливана. В ночь на 20 октября израильская армия атаковала ряд объектов инфраструктуры "Хезболлы", в том числе, и наблюдательные пункты боевиков.

Также, как сообщает ЦАХАЛ, были ликвидированы трое террористов, пытавшихся запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля: их уничтожили израильские истребители.

Также ЦАХАЛ объявил, что нанес удары по более чем 100 целям ХАМАС в секторе Газа в ночь на 20 октября. Израильские военные также сообщили об убийстве одного из руководителей ХАМАС, "нейтрализации" террористического отряда и уничтожении оружия в мечети.

Война между Израилем и ХАМАС влияет и на безопасность стран, входящих в Евросоюз. Так, в последние дни исламские экстремисты совершили убийства в Бельгии и Франции, а также подорвали зажигательную бомбу в синагоге в Берлине.

И руководство ЕС начало предпринимать шаги для противодействия возросшим угрозам.

Так, председательствующая сейчас в ЕС Испания активировала кризисный механизм для ускорения принятия решений и координации между 27 странами-членами, институтами блока и основными партнерами, такими как Организация Объединенных Наций или Соединенные Штаты Америки.

Согласно заявлениям официальных лиц Евросоюза, особенно беспокоят Европу рост антисемитских атак, радикализация в Интернете, использование экстремистами служб зашифрованных сообщений. Также в ЕС обсуждают необходимость ускорить депортацию людей, которые могут представлять общественную опасность.

Но призывы к усилению безопасности по всем направлениям, а также решения, обсуждаемые в рамках этих призывов, критикуют за то, что они могут подорвать свободу передвижения и право на собрания в Европе.

Страны ЕС уже начинают действовать. В Италии, к примеру, решили ввести пограничный контроль, который, как ожидается, поможет противостоять возможному росту напряженности из-за войны между Израилем и ХАМАС. Тем же путем пошли Дания и Швеция, опасающиеся террористических угроз. Во Франции же пограничный контроль введен минимум до мая 2024 года: решение обосновывают "новыми террористическими угрозами и ситуацией на внешних границах".

Кроме того, в Бельгии, Франции и Германии задействовали больше полицейских в охране правопорядка.

Напомним, накануне президент США Джо Байден выступил с заявлениями о войне в Украине и Израиле. Он отметил, что Штаты продолжат поддерживать обе страны, столкнувшиеся с агрессией. Кроме того, президент США отметил, что "у Путина и ХАМАС много общего".

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАС цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", – сказал Байден.

Также американский лидер сообщил, что запросит у Конгресса "беспрецедентную помощь" Украине и Израилю. По мнению Байдена, такая помощь является "разумной инвестицией в будущее", которая "которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений".

По данным Reuters, Байден планирует обратиться к Конгрессу с предложением выделить 60 млрд долларов для Украины и 14 млрд долларов для Израиля.