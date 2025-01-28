'Вучич – это бывший министр информации правительства Милошевича': дипломат объяснил природу протестов в Сербии. Видео

В Сербии проходят массовые протесты против режима президента Александра Вучича. На улицы выходит много студентов, однако началось все еще в прошлом году, когда граждане увидели, что происходит "сращивание мафии с правительством".

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Речь идет о трагедии в городе Новый Сад, где на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши, из-за чего погибли 15 человек. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008 по 2010 год Андрей Веселовский.

За несколько лет до трагического инцидента на вокзале проводили ремонт, а занималась этим фирма, близкая к правительству Сербии.

"И тогда люди начали спрашивать, как же так? Где этот капремонт, где эти миллионы, которые были заплачены, а оказывается, мы платили за это нашими жизнями. С этого начались протесты и они охватили достаточно большой круг людей. А потом к этому присоединились студенты, которые сказали, что все это часть одного большого целого", – сказал дипломат.

Студенты подчеркнули, что именно власти страны поляризуют население, в частности ложью касательно Европейского Союза. Половине населения через СМИ лгут, что они идут в ЕС, а другим наоборот, что они против членства, потому что ЕС "хочет их поработить и оторвать от родной России".

"Общественное мнение размазывается, оно не может сконцентрироваться. И вот сейчас вот эти протесты, которые возглавили студенты, там и преподаватели, там и интеллигенция, там и юристы, там и экономисты, которые сформулировали наконец: "Наше правительство во главе с Вучичем многолетнее сидит на трех стульях одновременно. Он хвалит Трампа, когда Трамп выигрывает выборы, он хвалит Путина, когда Путин приедет и откроет очередной памятник, он хвалит Европейский Союз и Германию, когда она делает инвестиции в производство лития. И в то же время все эти трое плохие. Трамп плохой, потому что он империалист, Германия плохая, потому что она воевала против Сербии, а в России не все хорошо, потому что она воюет с Украиной, ведь наших детей в сербских лагерях летом принимают на отдых", – объяснил Веселовский.

К этому добавляется энергетический вопрос, так как Сербия питается энергией за счет российских газа и нефти.

Дипломат также подчеркнул, что Александар Вучич был министром информации Сербии во времена, когда президентом был Слободан Милошевич, обвиняемый в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

"Он к этому причастен, он знает этот круг людей. Таким образом средства массовой информации в Сербии в значительной степени влияют на замораживание мыслей и настроения. Поэтому Вучич всегда хороший, он всегда остается у них лидером", – сказал он.

По мнению экс-посла, ожидать каких-то кровавых событий в Сербии, вероятнее всего, не стоит. Демократическая оппозиция не склонна к таким действиям. Это скорее будет давление, к которому добавится экономическое давление Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в ноябре прошлого года в столице Сербии Белграде сотни активистов оппозиции вышли на протест после смертельного ЧП на железнодорожном вокзале Нового Сада. Они обвиняли власть в халатности и коррупции, а также требовали арестовать президента.

В конце декабря в Белграде состоялся еще один большой протест, в котором в частности приняли участие студенты, фермеры и актеры. Участники масштабной акции требовали привлечения к ответственности виновных в трагедии в Новом Саде.

А 24 января студенты объявили всеобщую забастовку против правительства президента Александра Вучича. К ним присоединились преподаватели университетов, учителя школ, юристы, представители многих компаний, кафе, ресторанов, кинотеатров и СМИ. Самый массовый протест был организован в Белграде.

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