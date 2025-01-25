'Берем свободу в свои руки': в Сербии начались массовые протесты против режима Вучича, студенты объявили всеобщую забастовку. Фото и видео

В Сербии в пятницу, 24 января, студенты объявили всеобщую забастовку против правительства президента Александра Вучича. К ним присоединились преподаватели университетов, учителя школ, юристы, представители многих компаний, кафе, ресторанов, кинотеатры и СМИ. Самый массовый протест организовали в Белграде.

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Об этом пишет издание dennikn. Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года и, по мнению аналитиков, даже более масштабны, чем 24 года назад, когда сербы бастовали против тогдашнего авторитарного президента Слободана Милошевича.

Люди вышли на акции протеста в память жертв обрушения части кровли на здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, которое произошло в ноябре. Тогда погибло 14 человек.

Протестующие заявляют, что к трагедии привели коррупция, кумовство и некачественные строительные работы. Они требуют скорейшего судебного преследования виновных и отставки Вучича.

К забастовке студентов присоединились учителя, поэтому большинство школ Белграда были закрыты. Театры заявили, что не будут показывать спектакли в вечернее время, также закрылись 45 книжных магазинов.

"Студенты и преподаватели нуждаются в нашей поддержке в борьбе за справедливую систему ценностей в обществе", – говорится в заявлении издательства Laguna.

Некоторые кафе в Белграде остались открытыми, но подавали бесплатную еду и напитки или снизили цены.

"Мы не ходим на работу, не ходим на занятия, не выполняем свои обычные обязанности. Мы берем свободу в свои руки", – написали студенты в социальных сетях в среду.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в столице Сербии Белграде студенты, протестующие из-за падения навеса на реконструированном вокзале города Нови-Сад, перекрыли движение в центре города. Демонстрации прошли также в Нови-Саде, Нише и Крагуеваце.

Люди перекрыли движение от здания парламента Сербии до Студенческой площади, расположенной чуть более чем в километре.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября 2024 года в Новом Саде на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши, вследствие чего погибли 15 человек. Этот вокзал заработал только в июле после трехлетней реконструкции, которую осуществлял подрядчик из Китая. В Сербской железной дороге заявили, что рухнула та часть крыши, которая не была включена в работы по реконструкции.

С тех пор в Сербии продолжаются протесты против политики президента Вучича и его руководящей Сербской прогрессивной партии, которую обвиняют в трагедии. Участники демонстраций считают, что она произошла из-за некачественных строительных работ вследствие коррупции и кумовства. Правящая коалиция это отрицает.

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