Вторжение в Украину: почему в Африке не спешат отрекаться от Путина – CNN

Несмотря на широкое осуждение вторжения России в Украину и атак на гражданское население, вынужденное бежать из зоны боевых действий, такими странами как Гана, Нигерия, Кения, реакция некоторых ключевых африканских стран гораздо более скромная. Они оказываются в неудобном положении и не хотят втягиваться в войну третьих сторон.

"В африканской дипломатии существует сильное направление мнения, которое говорит, что африканские государства должны поддерживать принцип невмешательства, и поэтому они не должны быть втянуты в войну между Востоком и Западом, как это произошло с некоторыми африканскими государствами во время Холодной войны", – сказал Реми Адекойя, доцент в Йоркском университете Англии, сообщается в материале CNN.

Одним из влиятельных голосов, который дал понять, что он не станет врагом лидеру России Владимиру Путину, является президент Южной Африки Сирил Рамафоса.

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Обращаясь к парламенту своей страны, он сказал: "Наша позиция очень четкая... есть те, кто настаивает на том, что мы должны занять очень враждебную позицию против, скажем, России. И подход, который мы выбрали… мы настаиваем на том, что должен быть диалог".

Нигерия и Египет были среди 28 африканских стран, которые проголосовали за осуждение России, в то время как восемь других не проголосовали. Эритрея была единственной африканской страной, голосовавшей против резолюции.

Многие страны, воздержавшиеся от голосования в ООН, являются авторитарными режимами. Они видят одностороннее решение Путина вторгнуться в Украину как демонстрацию силы и эго, что достойно поддержки, отмечают эксперты.

В последние годы Россия зарекомендовала себя как один из самых ценных торговых партнеров Африки, став основным поставщиком военной техники с ключевыми партнерами в Нигерии, Ливии, Эфиопии и Мали. По данным аналитического центра Стокгольмского международного института исследований мира, на Африку приходилось 18% российского экспорта оружия с 2016 по 2020 год.

Некоторые аналитики говорят, что поддержка или неосуждение России говорит о более общем понимании в некоторых частях Африки, что позиции Запада не всегда работают в его пользу.

В отличие от многих европейских стран, Россия не является бывшим колониальным государством в Африке, и поэтому имеет более широкие возможности для осуществления "мягкой силы", которая имеет целью бросить вызов доминированию Запада на континенте.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Премьер-министр Японии Фумио Кисида обратился с требованием к своему индийскому коллеге Нарендре Моди занять четкую позицию по развязанию Кремлем войны против Украины. До сих пор власти страны не осудили Москву за агрессивные действия против Киева.

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