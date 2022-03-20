Япония потребовала от Индии четкой реакции на развязанную Россией войну против Украины. Все детали

Премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от своего индийского коллеги Нарендре Моди занять четкую позицию в отношении развязанной Кремлем войны в Украине. До сих пор власти страны не осудили Москву за агрессивные действия против Киева.

Об этом сообщает агенство Reuters. Глава японского правительства подчеркнул, что полномасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины потрясло "основы международного порядка".

Страна восходящего солнца уже ввела санкции против ряда российских лиц и организаций, а также пообещала принять украинцев, который бегут от войны.

"Мы (премьер-министры – Ред.) подтвердили, что любое одностороннее изменение статус-кво силой не может быть прощено ни в одном регионе, и необходимо искать мирное разрешение споров на основе международного права", – сказал Кисида.

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Моди воздержался от прямых комментариев насчет Украины, однако отметил, что геополитические инциденты "представляют новые проблемы".

Харш Вардхан Шрингла, министр иностранных дел Индии, отметил в комментарии журналистам, что лидеры стран "оценили более широкие последствия, в частности, для Индо-Тихоокеанского региона. Ониподчеркнули важность безопасности ядерных объектов в Украине".

Важно отметить, что Индия и Япония являются участниками Четырехстороннего диалога по вопросам и структуре безопасности – квадры. В эту структуру также входят США и Австралия. Однако только Индия до сих пор не осудила Москву за военное вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пытается договориться с Индией о торговле с помощью взаимообмена рубля и рупии. Это позволит обойти санкции, которые делают экспортные операции РФ невозможными.

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