Второй тур выборов в Молдове: власти заявили о массированном вмешательстве России, полиция зафиксировала подвоз людей на участки

В Молдове 3 ноября проходит второй тур выборов президента. В разгар голосования зафиксированы факты организованной перевозки избирателей, которые являются нарушением избирательного законодательства и могут быть расценены как давление на волеизъявление граждан.

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О нарушениях заявили в Полиции Республики Молдова. Правоохранители проверяют и регистрируют доказательства связи автотранспорта, осуществляющего перевозки, с Россией, а у Санду заявили о массированом вмешательстве РФ в выборы.

"Полиция подала сигнал о деятельности организованного транспорта избирателей на избирательные участки. Есть обоснованные признаки организованной перевозки избирателей как через границы, так и внутри страны. Национальные органы расследуют и регистрируют доказательства в связи с деятельностью авиатранспорта из России в Беларусь", – говорится в сообщении полиции.

О вмешательстве России в выборы в Молдове заявил советник по национальной безопасности действующей президентки Маи Санду Станислав Секриеру в соцсети Х.

"Мы наблюдаем массовое вмешательство России в наш избирательный процесс, когда молдаване голосуют сегодня во втором туре президентских выборов – попытка с большим потенциалом исказить результат. Власти в состоянии повышенной готовности", – отметил он.

В частности, организованная перевозка избирателей, запрещенная молдавским законодательством, происходит в Приднестровском регионе. Также там фиксировалась аномальная активность: к 11 часам бюллетени на участках получили больше людей, чем в течение всего дня голосования в первом туре.

Также была зафиксирована очередь автомобилей, которые едут по мосту через реку Днестр от Рыбницы (левый берег) до Резины (правый берег) в оккупированном Приднестровье.

Секриеру также напомнил, что согласно нескольким решениям Европейского суда по правам человека, ответственность за все, что происходит в Приднестровье, несет РФ.

Кроме того, зафиксировано, как организованный транспорт из России, автобусы и большие чартерные рейсы доставляют избирателей на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске.

Секриеру также показал видео с чартерным бортом, все без исключения пассажиры которого демонстрируют паспорта Молдовы.

"Самолет может перевозить от 260 до 400 избирателей, что является явным доказательством масштабной организованной транспортировки избирателей", – отметил он.

Там же, где РФ не может организовать подвоз избирателей на участки – их "случайно" "минируют". Фейковые сообщения о минировании участков для голосования поступали в Ливерпуле, Нортгемптоне, Франкфурте и Кайзерслаутерне. Правоохранительные органы Великобритании и Германии приступили к расследованиям.

В ход идут и попытки подкупа. Так, в Москве гражданам Молдовы после голосования предлагают бесплатные обеды.

"Вот ваучер, предоставленный представителю голосующей в Москве молдавской диаспоры с предложением обеда в ресторане как вознаграждения. Явные доказательства организованных усилий для повышения явки избирателей с помощью стимулов. Это часть более широкой стратегии вмешательства в наш избирательный процесс", – отметил советник президента Молдовы.

Правоохранители обратились к гражданам Молдовы с призывом уведомлять Национальную службу по чрезвычайным ситуациям, если они станут свидетелями подобных нарушений.

"Напомним, что за организованный подвоз избирателей на избирательный участок в день выборов с целью определения ими по реализации своих избирательных прав штрафуется от 3 000 до 6 000 леев (от 6 750 до 13 500 грн) для физических лиц и от 9 000 до 15 000 леев (от 20 250 до 33 750 грн) для юридических лиц, с лишением права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до одного года. Такие меры принимаются для защиты целостности избирательного процесса и обеспечения того, чтобы голос каждого гражданина выражался свободно, без давления и неоправданного влияния", полиции Молдовы.

В то же время Секриеру рассказал, что еще утром сайт ЦИК Молдовы временно прекращал работу из-за DDoS-атаки. Специалисты отреагировали оперативно, предотвратив утечку данных, они предприняли дополнительные меры для обеспечения бесперебойного проведения избирательного процесса.

Весь день продолжались скоординированные кибератаки на национальную систему учета избирателей, что нарушало связи между избирательными участками внутри страны и за рубежом.

"Наши команды по кибербезопасности работают над противодействием этим угрозам и обеспечивают непрерывность работы системы", – подчеркнул советник Санду.

По данным молдавского ЦИК, по состоянию на 16.00 явка избирателей превышает их активность во время первого тура выборов. В настоящее время в настоящее время проголосовали уже около 1 284 000 избирателей (43,08%) против более 1 143 000 избирателей (39,40%). пришедших на избирательные участки до 16 часов во время голосования в первом туре.

Особую активность демонстрируют избиратели в столице Молдовы Кишеневе (на 10% больше) и на участках для голосования за рубежом (на 46% больше), они склоняются к проевропейскому вектору и поддерживают действующую президентку Маю Санду.

Напомним, в Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов, который с самого начала был омрачен обвинениями во вмешательстве страны-агрессора России. Волеизъявление в таких условиях может привести к усилению влияния Москвы на дипломатическом поле битвы между Россией и Европейским Союзом.

За президентское кресло будут бороться глава государства Майя Санду, ускорившая движение страны по выходу из орбиты Москвы и присоединению к ЕС и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло от пророссийской Социалистической партии.

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