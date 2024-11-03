В Молдове проходит второй тур выборов президента: он уже омрачен из-за подозрений о вмешательстве России

В Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов, который с самого начала был омрачен обвинениями во вмешательстве страны-агрессора России. Волеизъявление в таких условиях может привести к усилению влияния Москвы на дипломатическом поле битвы между Россией и Европейским союзом.

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За президентское кресло поборются действующий глава государства Майя Санду, которая ускорила движение страны по выходу из орбиты Москвы и присоединению к ЕС и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло от пророссийской Социалистической партии. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на открытую поддержку со стороны РФ кандидат в президенты Стояногло утверждает, что на посту президента он тоже поддержит интеграцию в ЕС. При этом политик пообещал развивать связи с Россией в "национальных интересах". Он пообещал попытаться возродить дешевые поставки российского газа и сказал, что встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что результаты голосования во втором туре, вероятно, зададут тон парламентским выборам летом 2025 года, на которых правящей партии Санду, как ожидается, придется бороться за сохранение большинства и которые определят расклад сил в будущем правительстве.

Риторика Стояногло о балансировании между Востоком и Западом контрастирует с четырьмя годами пребывания Санду у власти, за которые ее связи с Кремлем были разорваны, многие московские дипломаты были высланы, а она осудила вторжение России в Украину. В ответ на это Москва объявило правительство Санду "русофобским".

Поэтому во время избирательной кампании Санду изображала Стояногло как человека Кремля и политического троянского коня, представляя голосование как выбор между светлым будущим в ЕС к 2030 году и неопределенностью и нестабильностью.

Стояногло в свою очередь говорит, что это неправда, и обвиняет Санду в том, что она не заботится об интересах простых молдаван. Также политик обвиняет действующего президента в политике раскола в стране, где большинство населения говорит на румынском языке, а меньшинство – на русском.

Напомним, страна-агрессор Россия организовала транспорт для находящихся в РФ граждан Молдовы, чтобы они смогли проголосовать на президентских выборах на родине. Таким образом россияне привезли на волеизъявление около 150 человек.

Ранее сообщалось, что 1 ноября по всей Молдове гражданам поступали анонимные звонки с угрозами убийства. А также молдаване получали электронные письма якобы от имени правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) с призывом проголосовать за действующего президента Майю Санду.

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