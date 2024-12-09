Все видят, какое это имеет значение: Зеленский объяснил, как война России против Украины повлияла на падение режима Асада в Сирии

События в Сирии, где повстанцы свергли режим союзника Кремля Башара Асада, показали, почему Украине нужна непреклонная поддержка и уверенность партнеров. Все видят, какое значение имеет Украина и российская агрессия против нее.

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Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "События в Сирии являются ярким примером, объясняющим, почему Украине нужна несгибаемая поддержка и уверенность наших партнеров. Все видят, какое значение имеет Украина и война России против Украины", – написал он в официальном Telegram-канале.

Зеленский, в частности, указал, что режим диктатора Башара Асада упал не только благодаря силе оппозиции – а также потому, что в настоящее время в Сирии нет достаточного количества войск России.

"Почему? Потому что вся боеспособная российская армия находится на территории Украины. И это говорит именно о том, что вся армия этой псевдоимперии сегодня воюет против украинского народа", – заявил президент.

То же, по его словам, уже происходит в Африке, где действовали наемники российской ЧВК "Вагнер".

"Мы знаем, что там были "вагнеровцы". И мы знаем, сколько "вагнеровцев" было уничтожено в Украине. Россия хочет свои режимы в Африке, которые влияли бы на Африканский континент, и для этого использовали "вагнеровцев"", – говорится в заявлении.

Именно поэтому сейчас очень важно, чтобы страны, которые ценят мир без войны и безопасность, в частности, страны Европы, Соединенные Штаты и мировые лидеры, "понимали эту перспективу: сейчас и именно здесь решается многое", заявил Зеленский.

"От силы Украины зависит, сильна ли армия России. Потому что если падет Украина, Путин вернется и в Сирию, чтобы отомстить, и в Африку, и во многие другие интересующие его регионы. И мне кажется, это самое главное, что всем нужно понимать: в этом объединении вокруг Украины успех – всеобщий успех мира. Объединяющий успех. И единство, которое дает успех", – говорится в сообщении президента.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря повстанцы-исламисты в Сирии захватили столицу Дамаск и объявили о свержении диктатуры Башара Асада. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Асад готов мирно передать власть повстанцам.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что военные РФ позорно бегут из Сирии. Они спешно выводят корабли с базы ВМС в Тартусе и опрокидывают остатки вооружений с авиабазы "Хмейм" транспортной авиацией.

По данным СМИ, Москва обратилась к Турции с просьбой помочь безопасно вывести российские войска из Сирии. РФ пытается вывести весь личный состав, за исключением двух военных баз.

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