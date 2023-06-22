Шансы на спасение минимальны: на батискафе с туристами, пропавшем вблизи 'Титаника', уже должен был закончиться кислород

На борту пропавшего вблизи "Титаника" батискафа уже должен был закончиться кислород. В связи с этим шансы на спасение пяти туристов минимальны.

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Масштабная поисково-спасательная операция продолжается уже более трех дней. Об этом изданию The Independent сообщил представитель Береговой охраны США.

По его словам, у судна под названием "Титан" (Titan) кислород закончится в 13:00 по британскому времени в четверг (в 15:00 по Киеву).

Береговая охрана США сообщила, что обратный отсчет для спасательных работ стал еще более срочным после того, как канадский самолет, ищущий подводную лодку в отдаленной части северной части Атлантического океана, обнаружил прерывистые "стуки" вблизи ее последнего известного местоположения.

Экипаж, который ищет пропавшую подлодку, слышал стук каждые 30 минут во вторник и еще раз через четыре часа в среду после того, как были развернуты дополнительные гидролокаторы.

Однако Береговая охрана США уточнила, что им "неизвестен источник шума".

Стоит отметить, что подводный аппарат, который путешествовал с туристами к остаткам знаменитого затонувшего корабля "Титаник" (примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада), исчез в северной части Атлантического океана 18 июня. Поисково-спасательная операция по состоянию на 22 июня все еще продолжалась.

СМИ пишут, что на борту подводного аппарата находились генеральный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер-исследователь Хэмиш Хардинг, известный французский дайвер Поль-Анри Нарголе, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман Давуд.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о книге Джеймса В. Бенкрофта, в которой раскрываются обстоятельства трагедии "Титаника", которые позволяют предположить, что корабль был обречен.

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