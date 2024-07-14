'Ожидаю конструктивного диалога': новый президент Ирана призвал ЕС и США пересмотреть свою политику

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к "Новому Миру" с предложением "конструктивного диалога". Он призвал Евросоюз и США признать свои ошибки и скорректировать политику по отношению к Ирану.

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Обращение нового иранского лидера показало издание Tehran Times. Его главный месседж заключается в необходимости возвращения к так называемому ядерному соглашению. Кроме обращения президента к "Новому Миру", на первой полосе издания есть благодарность и приветствие Пезешкиана к террористам ХАМАС, рассказывается о "непреклонности сотрудничества Ирана и России", цитируется российский диктатор и т.д.

Почему Пезешкиан обращается именно к "Новому миру", неясно. По определению Новый Мир – это Америка и Австралия (хотя о последнем иранец в своем обращении вообще не упоминает), а Старый Мир – это Европа (к которой иранец и обращается в первую очередь).

Напомним, что из так называемой ядерной сделки, заключенной между ЕС, США и Ираном, Соединенные Штаты в 2018 году, при президентстве Дональда Трампа, вышли в одностороннем порядке. Таким образом, страна вновь оказалась под санкциями (как "Нового", так и "Старого Мира"). В ЕС неоднократно обещали попытаться возобновить соглашение и смягчить санкции, однако этого не сделали.

Разрыв ядерной сделки и ухудшение отношений с Европой и США Пезешкиан считает ошибкой.

"Но, несмотря на эти ошибки, я с нетерпением жду конструктивного диалога с европейскими странами, чтобы установить наши отношения на правильный путь, основанный на принципах взаимоуважения и равенства", – утверждает Пезешкиан.

Он предлагает "отложить обвинения" ради "экономического, технологического, энергетического и других сотрудничеств".

Отдельно Пезешкиан предлагает Соединенным Штатам "признать реальность и понять раз и навсегда, что Иран не будет поддаваться давлению".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр здравоохранения Ирана, законодатель Масуд Пезешкиан выиграл выборы президента Ирана. Перевыборы главы государства, напомним, были вызваны гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в позапрошлом месяце.

Западная пресса ранее называла Масуда Пезешкиана законодателем-реформистом и либералом, поскольку он обещал "открыть Иран миру и наоборот".