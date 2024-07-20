Процесс ускорился: Блинкен сказал, когда Иран может получить материал для ядерного оружия

Из-за отмены так называемой ядерной сделки Иран значительно ускорился в процессе создания ядерного оружия. И уже в течение двух недель эта страна может получить расщепляемый материал для ядерного оружия. Однако на данный момент Иран не имеет такого материала.

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Об этом во время форума безопасности Aspen Security Forum рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов неизменна: Иран не должен иметь ядерное оружие. Таким образом, отмена ядерного соглашения была ошибкой.

"Там, где мы сейчас находимся, не очень хорошо. Иран, поскольку ядерная сделка была сорвана, вместо того, чтобы по крайней мере еще год искать ответы, как производить расщепляемый материал для ядерного оружия, сейчас за одну или две недели до этого. Одна-две недели – это реалистичное время их прорыва", – отметил Блинкен.

По его словам, США "очень тщательно отслеживает" процесс и пока может с уверенностью констатировать, что в настоящее время ядерное оружие Иран сделать не в состоянии. Однако, как заметил госсекретарь, получить такое оружие очень просто – достаточно соединить расщепляемый материал и взрывное устройство. И "в последние недели и месяцы Иран действительно продвигается в этом".

Поскольку позиция США по этому поводу неизменна, Америка "максимизировала давление на Иран по всем направлениям".

"Мы ввели более 600 санкций против иранских лиц, организаций того или иного рода. Никаких санкций мы не отменили. И сейчас у нас есть более тесная координация с европейскими партнерами и союзниками по этому поводу", – отметил Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, новый президент Ирана дал понять США, что его страна "не будет подвергаться давлению". Более того, несмотря на то, что нового президента называют реформатором, решает все равно не он, а аятолла, то есть, верховный лидер Ирана. Поэтому в США, по словам Блинкена, достаточно скептически настроены на взаимопонимание с президентом Масудом Пезешкианом.