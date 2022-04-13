'Все изменилось, когда Россия вторглась в Украину': Финляндия в ближайшие недели озвучит решение по НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявил, что ее страна в течение ближайших недель примет окончательное решение о вступлении в состав НАТО. Сегодня политик прибыла в Швецию для обсуждения европейской политики безопасности со своей коллегой Магдаленой Андерссон.

Об этом сообщает агенство "Интерфакс-Украина". Глава финского правительства добавила, что не видит необходимости в том, чтобы решение принималось одновременно со Швецией.

"Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель", – подчеркнула Марин. В то же время она хотела бы, чтобы Финляндия и Швеция "сделали одинаковый выбор".

"Все изменилось, когда Россия вторглась в Украину. Мнения людей в Финляндии, а также в Швеции изменились очень сильно из-за российских действий. Это очень четко видно. И это привело к дискуссии о нашем выборе в плане безопасности, о членстве в НАТО", – сказала политик.

Видео дня

Отметим, сегодня СМИ написали, что премьер Швеции намерена подать заявку на вступление страны в НАТО на саммите в Мадриде 29–30 июня. Если это произойдет, что стран войдет в состав организации уже к концу лета 2022 года.

Аналогичную информацию ранее сообщала и британская газета The Times. По данным издания, тему членства Финляндии и Швеции обсуждали на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО. Это "крупный стратегический просчет" России, приводят журналисты слова американского источника.

Оба государства сегодня имеют нейтральный статус. При этом Швеция в течение последних 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, у границы с Финляндией было замечено передвижение тяжелого вооружения РФ. Это произошло спустя несколько часов после того, как Кремль предостерег своего северного соседа от вступления в НАТО.