Все дело в деньгах: Трамп объяснил свои угрозы не помогать Европе в случае войны

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как он пригрозил не защищать Европу в случае нападения на нее, страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону. Он подверг критике страны ЕС за то, что они слишком полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону.

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Об этом сообщило издание Politico. Политик отметил, что еще после встречи с лидерами НАТО во время своего президентства понял, что США "оплачивают счета".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Штаты не будут защищать Европу, если страны не будут платить, Трамп ответил утвердительно.

"И на следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов", – добавил он.

Комментируя такое заявление экс-президента, спикер кампании Джо Байдена Аммар Мусса отметил: "Мнение о том, что он покинет наших союзников, если не добьется своего, акцентирует то, что мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, – это он сам".

Напомним, в Белом доме, штаб-квартире НАТО и Киеве считают, что переизбрание Трампа на новый президентский срок, вероятнее всего, сократит поддержку Киева. Сам Трамп уже не раз намекал, что знает, как остановить войну в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– экс-премьер Британии Борис Джонсон считает, что президентство Трампа в США "может быть именно тем, что нужно миру" и, в частности, Украине. Он напомнил, кто первым начал давать украинским военным современное вооружение.

– 15 января 45-й президент США Дональд Трамп победил в штате Айова по итогам кокусов – внутрипартийных выборов (праймериз) республиканцев. Он получил 51% голосов, на втором месте – губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов.

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