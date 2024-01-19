В Белом доме опасаются, что в случае победы Трампа поддержка Киева максимально сократится – CNN

В Белом доме, штаб-квартире НАТО и Киеве существует "острое понимание" того, что если кандидат Дональд Трамп будет переизбран президентом США, он, скорее всего, сократит поддержку Киева. Сам Трамп уже не раз намекал, что знает, как остановить войну в Украине.

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Об этом в эфире CNN рассказал член Демократической партии США Майк Куигли. По его словам, именно поэтому часть республиканцев хочет одобрить и направить финансирование в Украину до того, как срок помощи потенциально истечет в конце 2024 года.

Однако такое желание есть у далеко не всех членов партии, которая выдвигает своим кандидатом Трампа.

"Основная причина, по которой республиканцы не выступают за поддержку помощи Украине, заключается в том, что они не хотят оскорбить кандидата Трампа и его сторонников. Сам Трамп уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в его первый день, а это значит, что Путин сможет сохранить (отобранное у Украины) в тех границах, которые имеет, если не больше", – рассказал Куигли.

Надеяться, что война закончится раньше выборов в США, нет оснований, считает CNN. Издание ссылается на представителей американской и западных разведок, считающих, что война РФ в Украине будет продолжаться гораздо дольше.

"Кроме того, что существует острая необходимость, многие люди, с которыми я разговаривал, думают о том, как Украине получить как можно больше помощи до января 2025 года. Важно не только, чтобы помощь была одобрена (законодателями), но и чтобы она физически прошла до выборов, поскольку любые деньги 24 финансового года, которые не были освоены, могут быть заблокированы Трампом", – объяснил Куигли.

Напомним, Палата представителей и Сенат Конгресса США пришли к согласию по законопроекту о краткосрочном финансировании правительства. Новое постановление свидетельствует о том, что финансирование продлено до 1 и 8 марта.

Ранее представители Республиканской и Демократической партий в США достигли договоренностей по дискуссионному вопросу миграционной политики страны, который, в свою очередь, разблокирует помощь Украине. Однако текст соглашения еще не опубликован.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.