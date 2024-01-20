Президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру, – Борис Джонсон
Бывший премьер Британии Борис Джонсон считает, что президентство Трампа в США "может быть именно тем, что нужно миру" и, в частности, Украине. Он напомнил, кто первым начал давать украинским военным современное вооружение.
Об этом Джонсон написал для издания Mail. Британец назвал беспокойство, что Трамп не будет давать Украине оружие, "пораженческой чепухой".
"Спросите себя: кто из американских президентов первым встал на защиту Украины после вторжения Путина в 2014 году? Был ли это великий либерал-интернационалист Барак Обама? Нет, он не сделал ничего, чтобы вытеснить Путина из Украины – ни из Крыма, ни из Донбасса ", - напомнил Джонсон.
Бывший премьер Британии отметил, что это Трамп позволил передать украинцам первые Javelin. Также Джонсон напомнил, что именно по приказу Трампа ликвидировали главу иранского КСИР Касема Сулеймани, а в Сирии американские военные "нанесли мощный удар" по диктатору Башару Асаду.
Джонсон считает, что Трамп не оставит украинцев в беде. Да, сейчас американский кандидат рассчитывает убедить Путина уйти из Украины. Но он поймет, что "с президентом РФ нельзя договориться", и Трамп лишь "удвоит усилия, дав Украине либое нужное оружие".
"Тем, кто выступает против Трампа, я говорю: успокойтесь. Нам всем нужно повзрослеть и смириться с такой перспективой. Если он поступит правильно и поддержит украинцев – а я верю, что он это сделает – президентство Трампа может стать большой победой для всего мира" , – уверяет Джонсон.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский снова пригласил Трампа в Украину. Украинский лидер обратился к экспрезиденту Штатов, отреагировав таким образом на его заявление по поводу войны РФ против нашего государства.
Дело в том, что Трамп выступил против компромиссного соглашения республиканцев с Белым домом, предусматривающего и укрепление границы с Мексикой, и выделение военной помощи Украине. Трамп предостерег партию от согласования этого документа, пока законодатели не получат все, что требуют.
В свою очередь, Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище. Однако представители республиканской партии выдвигают более жесткие требования.
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