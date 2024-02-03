'Время и терпение заканчиваются': в Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Венгрия из-за действий властей стала наиболее ненадежным членом НАТО, поэтому против нее следует ввести санкции. Такое мнение высказал глава комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин.

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Об этом пишет Bloomberg. Сенатор осудил попытки премьера Венгрии Виктора Орбана затянуть обсуждение финансовой помощи ЕС для Украины на 50 млрд. евро и протесты против вступления Швеции в НАТО.

Он заявил, что Белый дом должен распространить на Орбана действие Магнитского закона и рассмотреть исключение Венгрии из программы безвизового режима США. Еще два сенатора – демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис – заявили, что Орбан рискует "необратимо испортить" отношения Венгрии с США и НАТО, если не примет решение о вступлении Швеции в военный альянс.

Венгерский премьер регулярно критикует политику США в отношении ЕС, говоря о чрезмерном влиянии Вашингтона на европейский блок.

"У меня часто возникает ощущение, что они подражают американским, а не европейским интересам с некоторыми решениями", – заявлял он, говоря о партнерах Венгрии в Евросоюзе.

Орбан подтвердил, что венгерский парламент приступит к ратификации решения о вступлении Швеции в НАТО, но он хотел бы сначала встретиться в Будапеште с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Оба лидера встретились на полях саммита ЕС в Брюсселе, где скандинавский премьер отклонил приглашение, сказав, что совершит поездку после ратификации Венгрией этого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии оппозиционные партии созывают сессию парламента (Национальное собрание) для рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Внеочередное заседание планируется провести в понедельник, 5 февраля. По плану законодатели должны вернуться с зимних каникул только в конце февраля. Поэтому неясно, примет ли участие в этом внеочередном заседании большинство руководящей партии "Фидес".

Как стало известно сегодня, 2 февраля, глава администрации премьер-министра Виктора Орбана заявил: представители "Фидеса" хотели бы увидеть "шаги Швеции по укреплению доверия", прежде чем они смогут одобрить ее заявку на вступление в НАТО. Однако о каких именно шагах идет речь, он не уточнил.

Соединенные Штаты ожидают быстрого положительного решения Будапешта о ратификации членства Швеции в НАТО. В США говорят, что не знают ни о каких возможных условиях со стороны Венгрии для присоединения Швеции к Альянсу.

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