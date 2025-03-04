'Временная пауза': спикер Джонсон сделал новое заявление о поставках оружия Украине

Остановка военной помощи Украине от Соединенных Штатов является временной. Президент Владимир Зеленский должен "исправить" ссору, которая произошла в Белом доме 28 февраля, и если он это сделает, сценарий будет "выигрышным для всех привлеченных сторон".

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С соответствующими заявлениями во вторник, 4 марта, выступил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Республиканец на брифинге перед прессой назвал скандал в Овальном кабинете "шокирующими событиями".

Он призвал президента Украины исправить ситуацию. "И если он это сделает, то, я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех привлеченных сторон. Я думаю, это лучшее соглашение, которое только может быть предложено, оно может поддержать украинский народ, поэтому я призываю его сделать это", – утверждает Джонсон, имея в виду сделку по полезных ископаемых.

Отвечая на вопрос об остановке поддержки ВСУ, он заявил: "Это временная пауза".

Также политик позитивно воспринял слова Зеленского о готовности к переговорам. Джонсон сказал, что этот факт его радует.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава Украинского государства Владимир Зеленский 4 марта подчеркнул, что наша страна готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее. Ради продолжительного мира его команда готова "работать под сильным лидерством Трампа".

– В вечернем обращении к гражданам Зеленский продолжил эту мысль. Он сказал, что для Украины важны "нормальные, партнерские отношения" с Соединенными Штатами для реального мира, ведь никто из нас не хочет бесконечной войны. "О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть", – заявил он.

– В CNN считают, что целью скандала в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует делать дальше.

– Издание Bild также писало, что конфликт был преднамеренно спровоцирован администрацией президента США.

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