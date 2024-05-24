Впервые за два столетия: Папа Римский согласился отнести к лику святых европейского подростка

Папа Римский Франциск отдал приказ департаменту святых в Ватикане считать чудом исцеление студентки, за которую ее мама помолилась "Божьему инфлюэнсеру", европейскому подростку Карло Акутису. Поскольку это уже его второе чудо, официально признанное Ватиканом, понтифик приказал созвать консисторию, официальное заседание коллегии кардиналов, чтобы обсудить канонизацию парня.

Об этом пишут британские и итальянские таблоиды. Консистория состоится "в ближайшее время", а когда состоится канонизация, неизвестно.

Путь к святости в католицизме требует официального признания двух чудес, связанных с молитвами, обращенными к конкретному человеку. Это будет первая за два столетия канонизация святого.

Карло Акутис родился в 1991 году в Великобритании, но всю жизнь прожил и умер в октябре 2006 года в Италии. 15-летний парень скончался от лейкемии. В Италии его называли "Божьим инфлюэнсером" и "святым покровителем интернета". Дело в том, что Акутис сделал вебсайт, на котором собрал каждое евхаристическое чудо в мире.

Папа Франциск беатифицировал (это второй из трех этапов в процессе канонизации) Акутиса еще в октябре 2020 года, когда было официально признано первое чудо "Божьего инфлюэнсера". Считается, что бразильский мальчик, рожденный с дефектом поджелудочной железы, исцелился после молитвы к Акутису.

Вторым чудом Акутиса считается молитва к нему женщины из Коста-Рики. Ее дочь попала в аварию и после кровоизлияния в мозг врачи давали девушке низкие шансы на выживание. Мать девушки молилась у могилы Акутиса в Ассизи, Италия, где его тело выставлено для паломников. Теперь женщина утверждает, что ее дочь вскоре поправилась.

Последним лицом, канонизированным в Ватикане, была Мария Антония де Пас и Фигероа, также известная как Мама Антула. Это монахиня XVIII века, которая, кстати, стала первой святой женщиной в Аргентине.

Ранее Орест Сохар, шеф-редактор Obozrevatel, рассказал, как иллюминаты обратились к Папе Франциску с призывом вывесить белое знамя и примириться с Сатаной.

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