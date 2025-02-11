Впервые в истории США: судья обвинил Белый дом в невыполнении распоряжения суда

Федеральный судья в Род-Айленде заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не выполнила его распоряжение о размораживании миллиардов долларов федеральных грантов. Такое прямое обвинение в адрес Белого дома стало первым случаем в истории Соединенных Штатов Америки.

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Об этом пишет The New York Times. В понедельник, 10 февраля, федеральный судья Джон Дж. Макконнелл-младший заявил, что Белый дом нарушил его приказ выделить миллиарды долларов федеральным грантам.

Постановление судьи предписывало должностным лицам администрации Трампа придерживаться того, что он назвал "простым текстом" указа, изданного им в прошлом месяце. Макконнелл написал, что его первоначальный приказ был "ясным и недвусмысленным, и нет никаких препятствий для его выполнения ответчиками".

В The New York Times отмечают, что решение Макконнелла стало шагом к тому, что может быстро перерасти в противостояние между исполнительной и судебной ветвями власти. Свое заявление судья сделал на следующий день после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором заявил, что "судьям не разрешено контролировать законную исполнительную власть".

Как и судья Макконнелл, федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, ранее приказал Белому дому разморозить федеральные средства, заблокированные меморандумом Управления и бюджета Белого дома.

"Каждый исполнительный приказ будет поддержан в суде, потому что каждое действие администрации Трампа-Венса вполне законно. Любой судебный вызов против него является ничем иным, как попыткой подорвать волю американского народа", – заявил в ответ на это Гаррисон Филдс, представитель Белого дома.

Также мы писали о том, что федеральный суд США приостановил действие одного из указов президента Дональда Трампа, подписавшего тот почти сразу после инаугурации. Этот документ должен был отменить автоматическое гражданство для детей, рожденных в стране.

Кроме того, суд заблокировал Департаменту эффективности правительства DOGE, который возглавляет миллиардер Илон Маск, доступ ко всем базам данных Министерства финансов. Судья федерального суда также приказал сотрудникам DOGE "немедленно уничтожить любые файлы, загруженные из электронной системы Министерства финансов, если такие имеются".

Как сообщал OBOZ.UA, сразу 19 генеральных прокуроров разных штатов Америки подали в суд иск на президента США Дональда Трампа и на Департамент по эффективности правительства, который возглавил миллиардер Илон Маск.

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