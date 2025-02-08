Федеральный суд заблокировал департаменту Маска доступ к конфиденциальным материалам Минфина США: что это значит

Федеральный суд Соединенных Штатов заблокировал Департаменту эффективности правительства DOGE, которое возглавляет миллиардер Илон Маск, доступ ко всем базам данных Министерства финансов. Судья федерального суда также приказал сотрудникам DOGE "немедленно уничтожить любые файлы, загруженные из электронной системы Министерства финансов, если таковые имеются".

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Об этом сообщает The Washington Post. Соответствующее решение принято судьей Полом А. Энгельмайером.

В электронной системе Минфина, среди прочих, есть данные обо всех номерах социального страхования и банковских счетах американцев. Это конфиденциальная информация, разглашать которую запрещено.

Судья Пол А. Энгельмайер издал предварительный судебный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров из разных штатов Америки подали в суд иски на президента США Дональда Трампа и его советника, главу DOGE Маска.

Как сообщал OBOZ.UA, в иске в федеральный суд указано, что администрация Трампа разрешила команде Маска получить доступ к центральной платежной системе Министерства финансов США. Это сразу нарушение федерального закона (речь идет о конфиденциальности данных) и американской конституции (согласно которой у американского президента нет полномочий передавать личные данные американцев кому-либо, кого он выберет).

Платежная система американского Минфина обрабатывает возмещения налогов, выплаты социального страхования, выплаты ветеранам и многое другое; ежегодно через нее проходит триллионы долларов. В то же время, система сохраняет разветвленную сеть личных и финансовых данных американцев.

Судья назначил предварительные слушания на 14 февраля.

В Минфине США официально заявили, что проверка DOGE "направлена на оценку целостности системы" и никаких изменений в нее подчиненные Маска не вносили. Неофициально сотрудники министерства рассказали (анонимно), что когда люди Маска получили контроль над системой, в первую очередь они "искали способы приостановить выплаты Агентства США по международному развитию" USAID.

В свою очередь Трамп встал на защиту Илона Маска. По словам американского президента, глава Департамента эффективности правительства США "делает правильные вещи".

Напомним, что Трамп намерен ликвидировать USAID как институт. Профсоюзы, защищающие права сотрудников USAID, уже подали судебные тяжбы и против Трампа, и против его соратников и Госдепа США.

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