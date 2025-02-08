Генпрокуроры 19 штатов США подали в суд на Трампа и Маска: что происходит

Сразу девятнадцать генеральных прокуроров из разных штатов Америки подали в суд иск на президента США Дональда Трампа и так называемый DOGE – Департамент по вопросам эффективности правительства, который возглавил миллиардер Илон Маск. Прокуроры требуют запрета DOGE на доступ к записям Министерства финансов, содержащим конфиденциальные личные данные.

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Иски направлены в федеральный суд в Нью-Йорке, поскольку доступ команды Маска к центральной платежной системе Минфина США "является нарушением федерального закона". Как отмечает АР, авторами исков стали все генеральные прокуроры страны из числа Демократической партии США.

В платежной системе США есть базы данных с возмещением всех без исключения налогов, базы по выплатам социального страхования, выплаты ветеранам "и многое другое", потому что ежегодно "через нее проходят триллионы долларов".

Доступ DOGE к записям казначейства, а также проверка других государственных учреждений вызвали широкую обеспокоенность среди критиков Трампа – и не столько доступом организации к конфиденциальным данным, сколько "ростом власти Маска".

Департамент эффективности правительства был создан для выявления и устранения того, что и окруженные Трампа называют "расточительными государственными расходами". Сам глава DOGE не обращает внимания на критику, говоря, что его департамент "экономит налогоплательщикам миллионы долларов".

"Эта возглавляемая богатейшим человеком мира группа не имеет права иметь информацию казначейства. Они явно ищут несанкционированный доступ, чтобы незаконно заблокировать любые платежи, на которые полагаются миллионы американцев. Например, деньги на оплату здравоохранения, ухода за детьми и другие важные программы", – заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Также свои иски в суд направили генеральные прокуроры Аризоны, Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Делавера, Гавайев, Иллинойса, Мена, Мэриленда, Массачусетса, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Северной Каролины, Орегона, Род-Айленда, Вермонта и Висконсина.

В исках отмечено, что у президента нет полномочий передавать личную информацию американцев кому-либо, кого он выберет. Также президент не имеет прав сократить федеральные выплаты, одобренные Конгрессом. Таким образом, доступ DOGE нарушает федеральный административный закон и доктрину разделения властей Конституции США.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Трамп встал на защиту Илона Маска. По словам американского президента, глава Департамента эффективности правительства США "делает правильные вещи".

В свою очередь, Дональд Трамп намерен более чем в 30 раз сократить штат американского Агентства по международному развитию USAID. Вероятно, из более 10 тыс. сотрудников агентства останется только 294. Профсоюзы, защищающие права сотрудников USAID, уже подали судебные тяжбы и против Трампа, и против его соратников и Госдепа США.

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