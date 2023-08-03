Восстание в Нигере: проверка возможности Запада бороться за свои геополитические интересы

В то время когда в Санкт-Петербурге проходил саммит африканских стран, 26 июля в Республике Нигер группа военных мятежников объявила об отстранении от власти президента Мохаммеда Базума и правительства страны. В дальнейшем лидер повстанцев, командир президентской гвардии Абдурахаман Тиани объявил себя новым руководителем страны, обвинив при этом свергнутое правительство и президента в коррупции и неспособности навести порядок в стране. Большинство стран Европы и Америки, в том числе и Украина, решительно осудили переворот в Нигере.

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Региональный союз стран Западной Африки давит на повстанцев

За неделю, прошедшую с начала переворота, события в Нигере развиваются достаточно стремительно. Сначала повстанцы попытались напасть на посольство Франции, являющейся одним из главных стейкхолдеров в регионе. В Париже осудили насилие в отношении дипломатического учреждения и пригрозили реакцией. Вскоре в дело вмешался Региональный союз стран Западной Африки (ECOWAS), состоящий из 15 государств и имеющий собственные вооруженные силы (ECOMOG). На экстренном саммите блока было принято совместное заявление, предупреждающее руководителей военного переворота в Нигере применением силы, если мятежники не вернут власть законным руководителям страны.

"Мы рассматриваем незаконное задержание президента Базума как ситуацию с захватом заложников… Если требования не будут выполнены в течение недели, приложим все усилия, необходимые для восстановления конституционного строя в Республике Нигер. Такие меры могут включать применение силы", – говорится в заявлении саммита ECOWAS.

Кроме того, лидеры стран Западной Африки экстренно собрали на консультацию руководителей штабов обороны каждой из стран – участниц блока, а также ввели ряд экстренных мер – закрытие сухопутных и воздушных границ с Нигером, введение бесполетной зоны над страной, приостановку всех коммерческих и финансовых операций, заморозку активов Республики Нигер в центральных банках стран блока и т. д.

Пророссийские страны Африки поддержали мятежников

Однако давление Запада и соседних с Нигером стран привело также и к активизации пророссийских стран, выступивших в поддержку повстанцев в регионе. С такими заявлениями выступили Гвинея, Буркина-Фасо и Мали, в которых режимы не в последнюю очередь опираются на отряды ЧВК "Вагнер". В частности, данные страны распространили следующие заявления: "Гвинея по-прежнему убеждена, что новые власти сделают все, чтобы гарантировать стабильность и согласие в Нигере и субрегионе". Также Гвинея подвергла критике заявление Экономического сообщества стран Западной Африки о планах по военному вмешательству в случае, если в Нигере не будет возвращен конституционный строй. Правительства Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.

"Мали и Буркина-Фасо предупреждают, что любая военная интервенция в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали", – говорится в совместном заявлении. Они также пригрозили выйти из ECOWAS, в котором они ранее приостановили членство из-за военных переворотов.

Европа и Запад постепенно теряют влияние на Африканском континенте

Следовательно, можно с уверенностью констатировать, что Россия, используя политический, дипломатический, экономический и военный (с помощью ЧВК "Вагнер") рычаги, начала новый раунд борьбы за влияние на Африканском континенте. Важности добавляет тот факт, что Нигер имеет достаточно большие залежи, а соответственно, добычу и экспорт урана, который является основным ресурсом атомной энергетики. Учитывая фактическое прекращение поставок российских энергоносителей в Европу, потенциальный кризис в атомной энергетике может оказаться весьма сильным инструментом влияния в руках Кремля. В общем дестабилизация Африки является одним из действенных рычагов российской политики хаоса – срыв зернового соглашения вызывает продовольственные проблемы, приводящие к мятежам и росту беженцев, направляющихся в Европу. Между тем основные западные геополитические акторы в Африке, в частности Франция, продолжают фактически молча наблюдать за окончательной потерей влияния в регионе.

Слабость коллективного Запада как никогда заметна на примерах Африки и Украины

Следовательно, можно подытожить, что никогда в мировой истории коллективный Запад не был столь слабым, робким и непоследовательным во внешней политике и защите своих геополитических интересов, как в 2010-2020 годах. Диктаторские режимы мира разрабатывают ядерные бомбы (Северная Корея и Иран), террористическое движение "Талибан" захватывает Афганистан, который почти полтора десятка лет поддерживали США. Европа теряет влияние в Африке, а Россия почти полностью поставила ЕС в зависимость от своих энергоносителей. Это позволило Кремлю напасть на Грузию в 2008 году, аннексировать Крым в 2014 году и начать самую кровавую войну на континенте со времен Второй мировой. При этом множество международных организаций не могут остановить агрессора, который атакует мирные украинские города, памятники культуры и порты, ставя под угрозу мировую продовольственную безопасность. Агрессор продолжает держать в заложниках Запорожскую атомную электростанцию, размещает ядерное оружие на границах с ЕС и не несет никакой ответственности за масштабную экологическую катастрофу после подрыва Каховской ГЭС. Хотя западным странам стоило всего лишь предоставить Украине достаточные объемы оружия (танки, самолеты и дальнобойные ракеты) еще в 2022 году, когда стало ясно, что украинцы способны самостоятельно изгнать врага с оккупированных территорий.

Поэтому в ближайшем будущем Запад будет просто полностью терять влияние в своих традиционных зонах экономических и политических интересов, и первой будет именно Африка. Россия и дальше будет испытывать "на прочность" Запад и пересекать "красные линии" дозволенного, которые перестали существовать с первыми нарушениями Путиным международного права в 2008, 2014 и 2022 годах. И возможно, наступит то время, когда опытная украинская армия, громившая россиян, понадобится европейцам, но Украина тоже может занять сдержанную позицию, если Запад не найдет в себе решимости предоставить нашему государству членство в НАТО.