Восстание наркомафии в Эквадоре: США могут предоставить военную помощь в обмен на передачу вооружений Украине

10 января правительство Эквадора на 2 месяца объявило чрезвычайное положение из-за побега из тюрьмы лидера мафиозной группировки "Лос Чонерос" Адольфо Массияса Уильямара по прозвищу Фито. Причина в том, что одновременно с бегством наркобарона 8 января преступные группировки Эквадора провели ряд террористических акций, объектами которых стали органы власти и обычные граждане. В частности, имели место атаки на административные здания, захват в заложники полицейских, пожарных и гражданских лиц с требованием к президенту прекратить операцию. Фактически группировки наркомафии пытаются продемонстрировать, что они являются реальной властью в стране. Для противодействия преступникам президент Эквадора Даниэль Нобоа приказал применить армейские силы.

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Противостояние между властью и наркомафией в Эквадоре достигло своего пика

Необходимо упомянуть, что в результате победы на выборах в октябре 2023 года Эквадор возглавил новый президент Даниэль Нобоа, пообещавший решительную войну наркоторговцам и бандитским группировкам в стране. Противостояние с организованной преступностью достигло такого уровня, что во время президентских выборов наркомафией был застрелен один из ведущих кандидатов Фернандо Вильявисенсио, также планировавший усилить борьбу с преступностью. Более того, действующий президент Даниэль Нобоа в честь убитого кандидата Вильявисенсио публично обещал продолжить и ужесточить борьбу с наркомафией. В итоге именно из-за участия в заказном убийстве Вильявисенсио был арестован ряд лидеров местных банд, а главным среди них был именно Фито – Уильямар из банды "Лос Чонерос", чье бегство и повлекло за собой бунт наркомафии.

Российские СМИ откровенно поддерживают мафию на фоне проукраинской позиции Эквадора

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Эквадор занимал последовательную проукраинскую позицию. В частности, на мероприятиях инаугурации новоизбранного лидера Аргентины Хавьера Миллея президент Эквадора Даниель Нобоа встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, где подтвердил приверженность своего государства дружеским отношениям с Украиной. Фактически в Южной Америке понемногу формируется прозападный и проукраинский "треугольник" в виде стран западного побережья – Аргентины, Чили и Эквадора, в противоположность пророссийским Бразилии и Венесуэле.

Именно поэтому конфликт в Эквадоре стал объектом дезинформационной кампании российских СМИ и соцсетей, действующих по канонам, годам отработанным на извращении трагических событий войны в Сирии, Украине, Израиле и т. д. В частности, кадры убитых наркомафией они называют "постановкой власти", введение чрезвычайного положения представляют как "создание полицейского государства", а аресты лидеров бандитских группировок – как репрессии против оппозиции. Кроме того, Россия распространяет англо- и испаноязычные статьи, пытаясь дискредитировать власти Эквадора и усилить хаос в стране.

Есть возможность передачи Украине советских образцов вооружений эквадорской армии

Однако для Украины значительный интерес могут представлять сообщения о потенциальной готовности США оказать Эквадору военную помощь на 200 миллионов долларов, при которой предусмотрена замена советского оружия и техники эквадорской армии. Такую информацию приводит латиноамериканская пресса, ссылаясь на слова самого президента, который отметил, что это может произойти в течение ближайшего месяца. И хотя прямых указаний на возможность передачи советского вооружения от Эквадора Украине еще не было, следует рассматривать это как возможность, которую можно воплотить в реальность.

Логично было бы предположить, что американская помощь будет направлена на усиление контртеррористических возможностей эквадорской армии, то есть усиление ее бронеавтомобилями, БПЛА, современным электронным оборудованием и др. При этом советская техника в Эквадоре явно не очень подходит для борьбы с наркокартелями, но очень необходима украинской армии.

В частности, Эквадор имеет на хранении 18 РСЗО "Град", 5 вертолетов MI-17, 128 ЗПУ-1-2 и 34 ЗУ-23-2 (зенитные пулеметы и артиллерия), определенное количество ПЗРК "Стрела-2" и "Игла", а также 10 ЗРК тактического уровня "Оса". Кроме того, у Эквадора есть и западная техника, которую уже используют ВСУ, а именно: бронетранспортеры М113, 105-мм гаубицы M101, автоматические пушки L/70/M1A1 и противотанковые гранатометы.

Поэтому украинским дипломатам необходимо активизировать усилия по взаимодействию с эквадорским правительством, чтобы сделать такую передачу вооружений возможной. В случае успеха это может сигналом другим странам Латинской Америки о том, что таким образом можно избавиться от лишних вооружений на складах, обменяв их на американские образцы. Правда, остается вопрос, почему США не желают передавать аналогичное оружие в нужных количествах непосредственно Украине, но эта проблема, похоже, так и не будет решена до истечения президентского срока Джо Байдена.