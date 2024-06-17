Вопрос открытый: в Офисе президента объяснили, почему не все участники Саммита мира поддержали коммюнике

Коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии из сотни участников пока что поддержали более 80 (по состоянию на вечер 16 июня). У каждой страны были на это свои причины.

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К примеру, некоторым нужно согласовать дальнейшие шаги на госуровне. Документ открытый, поэтому к нему можно будет присоединиться и после того, как саммит закончился. На это указал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, выступая в эфир телемарафона.

"Различные причины у каждой страны. Где-то это требует соответствующих процедур. В одной из стран для этого нужно решение парламента. В определенных странах были представители такого уровня, которые не могли принимать такое решение, например, министры иностранных дел. Они по возвращению должны обратиться к руководству своих государств", – объяснил представитель ОП.

К открытому итоговому коммюнике могут присоединиться даже те страны, которые не принимали участия в инаугурационном Глобальном саммите мира 15-16 июня.

Напомним, что документ пока не поддержали такие государства, как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые другие.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Канада поддерживает основанный на принципах международного права мир, который учитывает интересы Украины как основу. Совместная работа на Саммите мира в Швейцарии помогла сформировать совместное видение пути к этому, сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

– Президент Швейцарии Виола Амгерд также отметила, что коммюнике Глобального саммита мира является общим видением путей достижения мира в Украине. Она назвала результаты конференции хорошими.

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