Итоговое коммюнике Саммита мира подписали 80 стран. Полный текст

Свои подписи под совместным коммюнике по итогам саммита мира в Швейцарии оставили делегации 80 стран и 4 организации. В мероприятии приняли участие 101 делегация.

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Не подписали документ такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Журналистам, следящим за ходом Глобального саммита мира в Швейцарии, организаторы показали список стран и организаций, подписавших совместное коммюнике по итогам двухдневного мероприятия.

В этом списке – 80 стран и 4 организации.

Среди тех, кто не подписал коммюнике – делегации таких стран как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Также, по данным СМИ, не подписали документы Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Таиланд, делегации Константинопольского патриархата, Организации американских государств, ОБСЕ и ООН. Часть делегаций принимали участие в саммите в статусе наблюдателей.

Если принимать во внимание только государства, то подписали коммюнике 80 участников из 93.

Ранее Reuters публиковало черновой текст коммюнике, окончательный документ был обнародован на сайте президента Украины.

В документе отмечено, что война России в Украине влечет за собой огромные разрушения и страдания украинского народа, и создает риски для многих регионов мира. Вторжение России в Украину было неоднократно осуждено Генассамблеей ООН.

Подписанты коммюнике подтвердили приверженность защите суверенитета и территориальной целостности любых государств, в частности Украины, в международно признанных границах, и пришли к согласию по нескольким вопросам.

Речь идет о необходимости обеспечения безопасности в сфере использования ядерной энергии – в том числе на Запорожской АЭС, которая должна работать в соответствии с требованиями МАГАТЭ и под его наблюдением.

Кроме того, подписанты документа убеждены, что для поддержания глобальной продовольственной безопасности необходимо обеспечить безопасность торгового судоходства в Черном и Азовском морях. Атаки на торговые суда и гражданские торговые порты неприемлемы, а продовольственная безопасность не должна использоваться в военных целях.

Также они настаивают на освобождении военнопленных путем обмена в формате "всех на всех" и возвращении домой всех депортированных или незаконно перемещенных детей и взрослых граждан Украины.

И подписанты документа готовы в дальнейшем предпринимать конкретные шаги для достижения указанных целей.

Напомним, 16 июня в Швейцарии проходит второй и заключительный день Саммита мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций.

Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах. Ряд ультимативных требований, содержащих разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие и украинской власти, и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.