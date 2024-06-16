'Хороший результат': президент Швейцарии Амгерд подвела итоги Саммита мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд назвала хорошим результатом Саммита мира то, что свои подписи под совместным коммюнике по итогам мероприятия оставили делегации 80 стран, а также четыре организации. Она подчеркнула, что Саммит получил широкую поддержку не только стран Запада, но и государств Африканского континента и Латинской Америки.

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На пресс-конференции по результатам Саммита в воскресенье, 16 июня, Амгерд отметила, что количество подписей под общим коммюнике достаточно большое. Всего, как известно, в мероприятии приняла участие 101 делегация.

"Из 90 присутствующих государств 84 подписали или стали соавторами совместного коммюнике. Это большое количество, и оно включает в себя страны, которые не только являются странами Запада или прозападными. Это также страны Африканского континента и страны Латинской Америки. Поэтому я убеждена, что это хороший результат", – сказала Амгерд.

По словам президента Швейцарии, государства, не подписавшие совместную декларацию, также отмечали, что Саммит мира – важен.

"Мы обсуждали серьезную тему, и все же атмосфера была очень хорошей, положительной, по-моему. Все оценили тот факт, что мы смогли спокойно обсудить эту тему с таким большим количеством глав государств и министров. Это было очень высоко оценено", – заявила Амгерд.

По ее словам, представительство также было "очень хорошим". "Более 90 стран с разных континентов, а также международные организации. Я думаю, что это хороший результат, которого мы здесь достигли", – отметила политик.

Напомним, что совместное коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии подписали делегации 80 стран и 4 организации. Не подписали документы такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Также, по данным СМИ, подписи не оставили Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Таиланд, делегации Константинопольского патриархата, Организации американских государств, ОБСЕ и ООН. Часть делегаций принимали участие в саммите в статусе "наблюдателей".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 16 июня выступил на пресс-конференции, подводя итоги двухдневного Саммита мира в Швейцарии. Гарант подчеркнул, что Украина не хочет "мира за кулисами" – все лидеры-участники саммита могли высказать свое мнение и обсудить его.

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