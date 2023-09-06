Вооруженный беларуский военный пересек польскую границу: пытался срезать ограждение

Беларуский военнослужащий пересек польскую границу и пытался срезать ограждение. Его зафиксировали системы мониторинга в окрестностях села Дубиче-Церкевне, однако нарушителю удалось скрыться.

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Об этом 5 сентября сообщило польское издание RMF FM. Военный РБ был в военной форме, балаклаве и имел при себе оружие.

После того, как его заметили, на место сразу отправили патруль, однако беларуский военный, увидев польских пограничников, сбежал.

"Как стало известно корреспонденту RMF FM, солдату не удалось срезать пролет забора, он лишь незначительно поврежден. Действовал ли военный сам, неизвестно", – говорится в сообщении.

В связи с тем, что этот забор стоит уже на польской стороне границы, польские офицеры составили протокол о проникновении военного из Беларуси на территорию Польши. Все детали происшествия выясняются.

Отмечается, что это первый случай, когда на горячем поймали именно беларуского военного в форме во время срезания забора. Ранее уже были подобные случаи разрушения сооружений, но тогда вред наносили сотрудники в штатском, скорее всего, это были беларуские пограничники.

Напомним, что недавно Беларусь обвинила Польшу в нарушении своего воздушного пространства – на территорию РБ якобы залетел польский вертолет Ми-24. В Варшаве заявили, что эти заявления являются провокацией беларуской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В случае "серьезного инцидента" Польша, Литва, Латвия и Эстония приостановят функционирование всех пунктов пропуска на своей границе с Беларусью. Это решение было принято на фоне того, что в последние месяцы наблюдается возвращение риска нелегальной миграции через беларускую границу.

– Правительство Латвии тем временем продолжает быстро укреплять оборону своей границы со стороны соседней Беларуси. С этой целью Рига использует металлические и бетонные конструкции, известные как "зубы дракона", а также рассматривает установку по периметру противотанковых мин.

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