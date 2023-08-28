Польша готова вместе со странами Балтии закрыть границу с Беларусью: названо условие

В случае возникновения "серьезного инцидента" Польша, Литва, Латвия и Эстония приостановят функционирование всех пунктов пропуска на своей границе с Беларусью. Данное решение принято на фоне того, что в последние месяцы наблюдается возврат риска нелегальной миграции через белорусскую границу.

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Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский, передает Polsat News. После обсуждения данные страны пришли к общему мнению и выступили с требованием к властям в Минске.

В данном контексте представители государств настаивают на немедленном выводе наемников из российской частной военной компании "Вагнер" с белорусской территории. Также было подчеркнуто необходимость изгнания незаконных мигрантов из приграничных районов и их возвращения в родные страны.

По словам Каминского, в последние месяцы отмечается увеличение риска незаконной миграции через границу с Беларусью. В дополнение к этому, существует также вероятность того, что значительное количество боевиков из российской ЧВК "Вагнер" находятся там. Эти наемники признаны "чрезвычайно опасными" для безопасности белорусского населения и стран вокруг.

"Тот факт, что несколько дней назад произошла эффектная ликвидация руководства группы Вагнера, не меняет фактической ситуации в Беларуси. Несколько тысяч глубоко деморализованных, обвиненных в военных преступлениях людей, часть из них – преступники, освобожденные из российских тюрем в обмен на участие в войне в Украине. Это большая группа, которая может сделать все", – заявил глава МВД Польши.

Он убежден, что "вагнеровцы" должны покинуть регион, поскольку этого требует международная безопасность. В Варшаве и столицах Балтии не исключают, что в вопросе Беларуси могут произойти "инциденты", в том числе вооруженного характера – при таких обстоятельствах Польша и государства Балтии готовы сотрудничать.

"Если произойдет критический инцидент, независимо от того, на какой границе, мы немедленно примем ответные меры. Все до сих пор открытые пункты пропуска – как пассажирские, так и грузовые – будут закрыты. Мы разработаем такие механизмы и каналы, чтобы каждый, кому угрожают репрессии в Беларуси, когда пограничные переходы будут закрыты, мог безопасно добраться до наших стран и найти безопасное будущее", – подчеркнул Каминский.

Министр также объявил о создании специальной рабочей группы, которая будет постоянно мониторить ситуацию в приграничных районах.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что из-за отсутствия заработка: "вагнеровцы" покидают Беларусь.

Источники ЦНС в партизанском подполье Беларуси подтверждают, что причиной сложившейся ситуации с "вагнеровцами" стало прекращение их финансирования со стороны Российской Федерации. Согласно имеющейся информации часть наемников заключили новые контракты и отправилась в африканские страны, часть ушли в отпуск.

А 24 августа в сети появились спутниковые фото, свидетельствующие, что в Беларуси демонтируют лагерь "вагнеровцев".

По данным беларуской редакции "Радио Свобода", за последние три недели в военно-полевом лагере ЧВК "Вагнер" в поселке Цель под Осиповичами была демонтирована 101 палатка из 273. Издание указывало, что новые палаточные городки на территории других беларуских полигонов или воинских частей возведены не были.

При этом "Беларускі Гаюн" не фиксировал вывода сил наемников из лагеря. А один из пророссийских пабликов отмечал, что палатки "разбираются в целях безопасности", так как "музыкантам изначально не понравился лагерь под открытым небом", они якобы предпочитают "закапывание" в землю, чтобы их "не видел враг".

Озвучивалась также версия о том, что сворачивание лагеря ЧВК – это "тактическая передислокация с целью занятия более выгодных позиций".

На территорию Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" начали прибывать в конце июня, после неудачного мятежа под руководством Евгений Пригожина. Данные об их общей численности в Беларуси несколько отличались. Премьер Польши Матеуш Моравецкий в июле говорил о 4 тысячах, президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что их "несколько больше", а Госпогранслужба Украины заявляла о примерно пяти тысячах наемников в Беларуси.